Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Леоненко назвав головну перевагу Усика над Дюбуа

Леоненко назвав головну перевагу Усика над Дюбуа

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 15:31
Леоненко здивував прогнозом на бій Усика з Дюбуа
Олександр Усик зі своїми чемпіонськими поясами та командою. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Колишній футболіст київського "Динамо" Віктор Леоненко поділився думкою про майбутній поєдинок Олександра Усика з британцем Даніелем Дюбуа. Бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Леоненко зазначив, що реванш обіцяє бути непередбачуваним, повідомляє Blik.

Реклама
Читайте також:

У боксі нерідко трапляються сенсації, і Віктор Леоненко нагадав про те, що в надважкій вазі один точний удар може вирішити результат навіть найрівнішого бою. Ексфутболіст закликав Олександра Усика діяти акуратно та приділяти увагу обороні.

Александр Усик
Олександр Усик на зустрічі з українськими ветеранами. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Леоненко критикує боксерів

Експерт також не оминув увагою загальний рівень суперважкого дивізіону, поставивши під сумнів фізичну форму і навички низки топових бійців, включно з Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа. На думку Віктора, сучасним зіркам не вистачає балансу між технікою та підготовкою.

Колишній футболіст навіть допустив повернення Володимира Кличка на ринг, заявивши, що на тлі нинішніх реалій у нього могли б бути шанси знову нав'язати боротьбу за пояси.

"Я вболіватиму за Усика, а переможе найсильніший. У суперважкому дивізіоні може трапитися все що завгодно, і впасти може кожен. Згадайте, як Маккол, на якого ніхто не ставив, відправив у нокаут Льюїса в другому раунді", — сказав Леоненко.

Нагадаємо, українські вболівальники зможуть подивитися пряму трансляцію бою Олександра Усика з Даніелем Дюбуа.

Колишній захисник "Динамо" несподівано завершив кар'єру у віці 29 років.

Ламін Ямаль обійшов Усмана Дембеле в рейтингу фаворитів на "Золотий м'яч".

Де зараз живе Андрій Воронін — колишній футболіст покинув межі України.

Олександр Усик бокс Тайсон Ф'юрі Даніель Дюбуа Бій Усик — Дюбуа Віктор Леоненко
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації