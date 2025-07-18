Леоненко здивував прогнозом на бій Усика з Дюбуа

Олександр Усик зі своїми чемпіонськими поясами та командою. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Колишній футболіст київського "Динамо" Віктор Леоненко поділився думкою про майбутній поєдинок Олександра Усика з британцем Даніелем Дюбуа. Бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Леоненко зазначив, що реванш обіцяє бути непередбачуваним, повідомляє Blik.

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У боксі нерідко трапляються сенсації, і Віктор Леоненко нагадав про те, що в надважкій вазі один точний удар може вирішити результат навіть найрівнішого бою. Ексфутболіст закликав Олександра Усика діяти акуратно та приділяти увагу обороні.

Олександр Усик на зустрічі з українськими ветеранами. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Леоненко критикує боксерів

Експерт також не оминув увагою загальний рівень суперважкого дивізіону, поставивши під сумнів фізичну форму і навички низки топових бійців, включно з Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа. На думку Віктора, сучасним зіркам не вистачає балансу між технікою та підготовкою.

Колишній футболіст навіть допустив повернення Володимира Кличка на ринг, заявивши, що на тлі нинішніх реалій у нього могли б бути шанси знову нав'язати боротьбу за пояси.

"Я вболіватиму за Усика, а переможе найсильніший. У суперважкому дивізіоні може трапитися все що завгодно, і впасти може кожен. Згадайте, як Маккол, на якого ніхто не ставив, відправив у нокаут Льюїса в другому раунді", — сказав Леоненко.

Нагадаємо, українські вболівальники зможуть подивитися пряму трансляцію бою Олександра Усика з Даніелем Дюбуа.

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