Трамп розглядає проведення боїв UFC на території Білого дому

Дональд Трамп виступає у штаті Айова. Фото: Reuters/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп висловив ідею провести бійцівський UFC-турнір на території Білого дому в рамках заходів до 250-річчя незалежності США, запланованого на 2026 рік.

У розпорядженні глядачів може бути місткість до 20 000-25 000 осіб, повідомляє AP.

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Президент США Дональд Трамп повідомив про це в Айові під час церемонії відкриття річного циклу святкувань America 250. Глава Білого дому додав, що збирається влаштувати фестиваль на Національній алеї та змагання за участю школярів. Президент також дав зрозуміти, що територій достатньо: "у нас там багато землі", й планує повноцінний поєдинок, що охоплюватиме широкий глядацький сегмент.

Дональд Трамп виголошує промову. Фото: Reuters/Nathan Howard

Деталі проведення турніру UFC

Трамп уже давно захоплюється переглядом боїв у змішаних єдиноборствах та останніми місяцями відвідував кілька поєдинків, часто разом із президентом організації Дейною Вайтом, якого він називає близьким другом. За твердженням прессекретаря Керолайн Левітт, президент налаштований дуже серйозно щодо цього плану.

Представник Білого дому заявив, що наразі немає офіційних деталей, оскільки обговорення тільки почалися. Однак прессекретарка пізніше підтвердила, що Трамп дійсно розглядає цей варіант як частину глобальних святкувань Independence Day 2026.

Ініціатива отримала підтримку від UFC: глава організації Дейна Вайт назвав ідею "епічною", відзначивши важливість історичного та культурного символізму події. Це потенційно стане першим в історії організаційним боєм на території резиденції президента.

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