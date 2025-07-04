Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Трамп предложил провести UFC-бой на лужайке Белого дома

Трамп предложил провести UFC-бой на лужайке Белого дома

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 17:01
Трамп рассматривает проведение боев UFC на территории Белого дома
Дональд Трамп выступает в штате Айова. Фото: Reuters/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп высказал идею провести бойцовский UFC-турнир на территории Белого дома в рамках мероприятий к 250‑летию независимости США, запланированному на 2026 год.

В распоряжении зрителей может быть вместимость до 20 000–25 000 человек, сообщает AP.

Реклама
Читайте также:

Президент США Дональд Трамп сообщил об этом в Айове во время церемонии открытия годичного цикла празднований America 250. Глава Белого Дома добавил, что собирается устроить фестиваль на Национальной аллее и соревнования с участием школьников. Президент также дал понять, что территорий достаточно: "у нас там много земли", и планирует полноценный поединок, охватывающий широкий зрительский сегмент. 

Дональд Трамп
Дональд Трамп произносит речь. Фото: Reuters/Nathan Howard

Детали проведения турнира UFC 

Трамп уже давно увлекается просмотров боев в смешанных единоборствах и в последние месяцы посещал несколько поединков, часто вместе с президентом организации Дейной Уайтом, которого он называет близким другом. По утверждению пресс-секретаря Кэролайн Левитт, президент настроен очень серьезно по этому плану.

Представитель Белого дома заявил, что на данный момент нет официальных деталей, так как обсуждения только начались. Однако пресс-секретарь позже подтвердила, что Трамп действительно рассматривает этот вариант как часть глобальных празднований Independence Day 2026.

Инициатива получила поддержку от UFC: глава организации Дейна Уайт назвал идею "эпичной", отметив важность исторического и культурного символизма события. Это потенциально станет первым в истории организационным боем на территории резиденции президента. 

Напомним, известна стоимость просмотра главного боксерского боя года, в котором Александр Усик будет противостоять Даниэлю Дюбуа. 

Тем временем у тренера "Динамо" Александра Шовковского появилась важная задача перед новым сезоном. 

Наставник "Полесья" Руслан Ротань готовит сюрприз соперникам житомирской команды. 

Футболист сборной Украины попал в сферу интересов клубов из трех разных европейских лиг. 

спорт Дональд Трамп Белый дом UFC смешанные единоборства Дэйна Уайт
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации