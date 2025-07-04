Трамп рассматривает проведение боев UFC на территории Белого дома

Трамп предложил провести UFC-бой на лужайке Белого дома
Президент США Дональд Трамп высказал идею провести бойцовский UFC-турнир на территории Белого дома в рамках мероприятий к 250‑летию независимости США, запланированному на 2026 год.
В распоряжении зрителей может быть вместимость до 20 000–25 000 человек, сообщает AP.
Президент США Дональд Трамп сообщил об этом в Айове во время церемонии открытия годичного цикла празднований America 250. Глава Белого Дома добавил, что собирается устроить фестиваль на Национальной аллее и соревнования с участием школьников. Президент также дал понять, что территорий достаточно: "у нас там много земли", и планирует полноценный поединок, охватывающий широкий зрительский сегмент.
Детали проведения турнира UFC
Трамп уже давно увлекается просмотров боев в смешанных единоборствах и в последние месяцы посещал несколько поединков, часто вместе с президентом организации Дейной Уайтом, которого он называет близким другом. По утверждению пресс-секретаря Кэролайн Левитт, президент настроен очень серьезно по этому плану.
Представитель Белого дома заявил, что на данный момент нет официальных деталей, так как обсуждения только начались. Однако пресс-секретарь позже подтвердила, что Трамп действительно рассматривает этот вариант как часть глобальных празднований Independence Day 2026.
Инициатива получила поддержку от UFC: глава организации Дейна Уайт назвал идею "эпичной", отметив важность исторического и культурного символизма события. Это потенциально станет первым в истории организационным боем на территории резиденции президента.
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