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Головна Спорт Snoop Dogg та Модрич стали власниками відомого клубу

Snoop Dogg та Модрич стали власниками відомого клубу

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 12:05
Snoop Dogg та Модрич стали міноритарними власниками Суонсі Сіті
Snoop Dogg на матчі КЧС між "ПСЖ" та "Ботафого". Фото: Reuters/Daniel Cole

Американський репер Snoop Dogg придбав частку в англійському футбольному клубі "Суонсі Сіті". Він став міноритарним співвласником та інвестором "лебедів".

Це вже не перший відомий інвестор, який купив частку в клубі з досвідом виступів в АПЛ, повідомляє The Guardian.

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Snoop Dogg зазначив, що місто і сам клуб представляють робітничий клас, а дух команди "вміє давати здачі". З цих причин "Суонсі" закарбувався в серці 53-річного музиканта.

Представники клубу підкреслили, що його внесок допоможе розширити глобальний бренд команди та посилити комерційний потенціал.

Лука Модрич
Лука Модрич у Мілані. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Що чекає на "Суонсі" в новому сезоні

Снуп Догг став не першою світовою знаменитістю, яка придбала частину акцій "лебедів". Ще у квітні 2025 року це ж зробив футболіст збірної Хорватії Лука Модрич. Тепер обидва вони входять до групи власників, очолюваної американськими інвесторами, які придбали контроль над "Суонсі" наприкінці минулого року.

З фінансуванням і відомим ім'ям у складі власників клуб має намір підвищити впізнаваність, збільшити доходи та повернути амбіції. "Суонсі" завершив минулий сезон поза зоною плей-оф Чемпіоншипа і перебуває у фазі перебудови.

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спорт футбол Лука Модріч АПЛ Свонсі
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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