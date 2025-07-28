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Главная Спорт Александрия отказалась от ужина с Партизаном из-за россиян

Александрия отказалась от ужина с Партизаном из-за россиян

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 11:21
Александрия повторила поступок Динамо перед игрой с Партизаном
Теди Цара из "Александрии" во время тренировки. Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Перед первым матчем второго раунда квалификации Лиги конференций с белградским "Партизаном" (0:2) украинская "Александрия" отказалась от участия в традиционных официальных мероприятиях.

Сербов особенно возмутило отсутствие совместного ужина, сообщает Sportal

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Вице-президент "Партизана" Предраг Миятович эмоционально отреагировал: по его словам, ужин был отменен украинской стороной. И добавил с оттенком обиды: раз так, то в Белграде ответного ужина тоже не будет. Поведение "Александрии" явно стало холодным душем для сербской делегации. 

Тео Ндика
Тео Ндика готовится к матчу. Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Однако такой шаг не стал сюрпризом: год назад киевское "Динамо" также отказалось от любых мероприятий с "Партизаном" перед матчами в квалификации Лиги чемпионов, и при этом разгромило соперника с общим счетом 9:2. Украинские клубы демонстрируют жесткую и последовательную позицию.

В чем причина бойкота

"Партизан" уже второй год подряд участвует в так называемом "братском турнире" на территории страны-агрессора. Украинские команды, как и общественность, расценивают такие действия как прямое попустительство терроризму.

Таким образом, бойкот со стороны "Александрии" стал не жестом обиды, а осознанным выбором: не участвовать в лицемерных ритуалах с клубом, который не видит проблемы в том, чтобы играть на поле с теми, кто каждый день запускает ракеты по Украине. 

Напомним, на чемпионате мира по фехтованию в Грузии произошел скандал, который связан с Украиной. 

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скандал спорт футбол Лига Конференций Александрия
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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