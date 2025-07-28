Олександрія повторила вчинок Динамо перед грою з Партизаном

Олександрія відмовилася від вечері з Партизаном через росіян
Перед першим матчем другого раунду кваліфікації Ліги конференцій із белградським "Партизаном" (0:2) українська "Олександрія" відмовилася від участі в традиційних офіційних заходах.
Сербів особливо обурила відсутність спільної вечері, повідомляє Sportal.
Віцепрезидент "Партизана" Предраг Міятович емоційно відреагував: за його словами, вечерю скасувала українська сторона. І додав з відтінком образи: раз так, то в Белграді вечері у відповідь теж не буде. Поведінка "Олександрії" явно стала холодним душем для сербської делегації.
Однак такий крок не став сюрпризом: рік тому київське "Динамо" також відмовилося від будь-яких заходів із "Партизаном" перед матчами у кваліфікації Ліги чемпіонів, і при цьому розгромило суперника із загальним рахунком 9:2. Українські клуби демонструють жорстку та послідовну позицію.
У чому причина бойкоту
"Партизан" уже другий рік поспіль бере участь у так званому "братньому турнірі" на території країни-агресора. Українські команди, як і громадськість, розцінюють такі дії як пряме потурання тероризму.
Таким чином, бойкот з боку "Олександрії" став не жестом образи, а усвідомленим вибором: не брати участь у лицемірних ритуалах із клубом, який не бачить проблеми в тому, щоб грати на полі з тими, хто щодня запускає ракети по Україні.
Нагадаємо, на чемпіонаті світу з фехтування в Грузії стався скандал, який пов'язаний з Україною.
Футболіст збірної України Олександр Зінченко несподівано продає свій бізнес у Києві.
Кріштіану Роналду приведе в "Аль-Наср" одного з найдорожчих футболістів світу.
Дружина молодого футболіста "Динамо" впоралася з дуже серйозним захворюванням.
Читайте Новини.LIVE!