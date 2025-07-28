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Головна Спорт Олександрія відмовилася від вечері з Партизаном через росіян

Олександрія відмовилася від вечері з Партизаном через росіян

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 11:21
Олександрія повторила вчинок Динамо перед грою з Партизаном
Теді Цара з "Олександрії" під час тренування. Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Перед першим матчем другого раунду кваліфікації Ліги конференцій із белградським "Партизаном" (0:2) українська "Олександрія" відмовилася від участі в традиційних офіційних заходах.

Сербів особливо обурила відсутність спільної вечері, повідомляє Sportal.

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Віцепрезидент "Партизана" Предраг Міятович емоційно відреагував: за його словами, вечерю скасувала українська сторона. І додав з відтінком образи: раз так, то в Белграді вечері у відповідь теж не буде. Поведінка "Олександрії" явно стала холодним душем для сербської делегації.

Тео Ндика
Тео Ндіка готується до матчу. Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Однак такий крок не став сюрпризом: рік тому київське "Динамо" також відмовилося від будь-яких заходів із "Партизаном" перед матчами у кваліфікації Ліги чемпіонів, і при цьому розгромило суперника із загальним рахунком 9:2. Українські клуби демонструють жорстку та послідовну позицію.

У чому причина бойкоту

"Партизан" уже другий рік поспіль бере участь у так званому "братньому турнірі" на території країни-агресора. Українські команди, як і громадськість, розцінюють такі дії як пряме потурання тероризму.

Таким чином, бойкот з боку "Олександрії" став не жестом образи, а усвідомленим вибором: не брати участь у лицемірних ритуалах із клубом, який не бачить проблеми в тому, щоб грати на полі з тими, хто щодня запускає ракети по Україні.

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скандал спорт футбол Ліга Конференцій Олександрія
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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