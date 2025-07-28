Аль-Наср купить Жоау Фелікса на прохання Роналду

Кріштіану Роналду та Жоау Фелікс. Фото: instagram.com/joaofelix79/

Португальський футболіст Кріштіану Роналду дедалі частіше виступає не тільки як гравець, а і як неформальний директор із трансферів у "Аль-Насрі".

Саме він став ключовою фігурою в переході 25-річного форварда "Челсі" Жоау Фелікса в саудівський клуб, повідомляє Foot Mercato.

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Кріштіану Роналду особисто переконав співвітчизника приєднатися до нього в Саудівській Аравії. Головним аргументом став чемпіонат світу 2026 року. Кріштіану вважає, що вони зможуть зігратися в одному клубі та принести більше користі збірній Португалії на турнірі.

Потужне підсилення для "Аль-Насра"

Жоау Фелікс не знайшов стабільного місця ні в "Атлетіко", ні в "Челсі", розглядав варіанти в Європі, але був вражений пропозицією. Угода щодо його трансферу оцінюється в 30 млн євро, але сума може зрости до 50 млн з урахуванням бонусів, про що раніше повідомляв Фабріціо Романо.

Кріштіану Роналду працює на тренуванні. Фото: instagram.com/cristiano/

Жоау Фелікс міг повернутися в португальську "Бенфіку", але Кріштіану Роналду переконав гравця підписати контракт з "Аль-Насром". Вирішальним аргументом стало те, що в саудівському клубі у Фелікса буде стабільна ігрова практика. Це означає, що і Жоау, і Роналду зможуть поїхати на Кубок Світу 2026 року.

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