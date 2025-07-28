Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Роналду сам обирає новачків Аль-Насра — що відомо

Роналду сам обирає новачків Аль-Насра — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 10:22
Аль-Наср купить Жоау Фелікса на прохання Роналду
Кріштіану Роналду та Жоау Фелікс. Фото: instagram.com/joaofelix79/

Португальський футболіст Кріштіану Роналду дедалі частіше виступає не тільки як гравець, а і як неформальний директор із трансферів у "Аль-Насрі".

Саме він став ключовою фігурою в переході 25-річного форварда "Челсі" Жоау Фелікса в саудівський клуб, повідомляє Foot Mercato.

Реклама
Читайте також:

Кріштіану Роналду особисто переконав співвітчизника приєднатися до нього в Саудівській Аравії. Головним аргументом став чемпіонат світу 2026 року. Кріштіану вважає, що вони зможуть зігратися в одному клубі та принести більше користі збірній Португалії на турнірі.

Потужне підсилення для "Аль-Насра"

Жоау Фелікс не знайшов стабільного місця ні в "Атлетіко", ні в "Челсі", розглядав варіанти в Європі, але був вражений пропозицією. Угода щодо його трансферу оцінюється в 30 млн євро, але сума може зрости до 50 млн з урахуванням бонусів, про що раніше повідомляв Фабріціо Романо.

Криштиану Роналду
Кріштіану Роналду працює на тренуванні. Фото: instagram.com/cristiano/

Жоау Фелікс міг повернутися в португальську "Бенфіку", але Кріштіану Роналду переконав гравця підписати контракт з "Аль-Насром". Вирішальним аргументом стало те, що в саудівському клубі у Фелікса буде стабільна ігрова практика. Це означає, що і Жоау, і Роналду зможуть поїхати на Кубок Світу 2026 року.

Нагадаємо, на Кубку Світу з фехтування в Тбілісі розгорівся скандал через українські прапори.

Дружина одного з молодих гравців "Динамо" зіткнулася з небезпечним захворюванням.

Який вигляд та чим займається дружина лідера збірної України з футболу Іллі Забарного.

спорт футбол Кріштіану Роналду Футбол трансфери Аль-Наср Жоау Фелікс
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації