Дружина Забарного зачарувала своїми фото з Туреччини — фанати ПСЖ кличуть у Париж

Дружина Забарного підкорила фанатів своєю красою на відпочинку
Український центральний захисник Ілля Забарний продовжує готуватись до нового сезону разом з "Борнмутом". При цьому, досі можливий його трансфер в "ПСЖ", "Ньюкасл" або "Тоттенгем".
В цей час дружина Забарного Ангеліна проводить відпустку, про що вона повідомила в Instagram.
Ангеліна популярна в Instagram, де вона змогла зібрати вже 21,4 тисяч фоловерів.
Дружин Забарного виявилась красунею
Поки Ілля важко тренується з командою в Північній Америці Ангеліна поїхала до Туреччини та відпочиває перед стартом "навчального сезону". Вона в своєму звичному житті має власний бізнес — школа іноземних мов.
В Туреччині Ангеліна разом з рідними людьми.
Цікаво, що в один з вечорів дівчина вигуляла коротку сукню, яка, хоч й закривала майже все тіло крім рук та ніг, але змогло передати відчуття, що дівчина має чудові форми.
Також цікаво, що в коменти до Ангеліни прийшли фанати "ПСЖ", які почали запрошувати дівчину в Париж.
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