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Головна Спорт Дружина Забарного підкорила фанатів своєю красою на відпочинку

Дружина Забарного підкорила фанатів своєю красою на відпочинку

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 08:01
Дружина Забарного зачарувала своїми фото з Туреччини — фанати ПСЖ кличуть у Париж
Ангеліна Забарна. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Український центральний захисник Ілля Забарний продовжує готуватись до нового сезону разом з "Борнмутом". При цьому, досі можливий його трансфер в "ПСЖ", "Ньюкасл" або "Тоттенгем".

В цей час дружина Забарного Ангеліна проводить відпустку, про що вона повідомила в Instagram.

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Ангелина Забарная
Ангеліна Забарна. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Ангеліна популярна в Instagram, де вона змогла зібрати вже 21,4 тисяч фоловерів.

Дружин Забарного виявилась красунею

Поки Ілля важко тренується з командою в Північній Америці Ангеліна поїхала до Туреччини та відпочиває перед стартом "навчального сезону". Вона в своєму звичному житті має власний бізнес — школа іноземних мов.

В Туреччині Ангеліна разом з рідними людьми.

Цікаво, що в один з вечорів дівчина вигуляла коротку сукню, яка, хоч й закривала майже все тіло крім рук та ніг, але змогло передати відчуття, що дівчина має чудові форми.

Ангелина Забарная
Ангеліна Забарна. Фото: instagram.com/angelina.zabarna
Ангелина Забарная
Ангеліна Забарна. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Також цікаво, що в коменти до Ангеліни прийшли фанати "ПСЖ", які почали запрошувати дівчину в Париж.

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футбол Ілля Забарний Борнмут дружини футболістів Ангеліна Забарна
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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