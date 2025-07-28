Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Жена Забарного покорила фанатов своей красотой на отдыхе

Жена Забарного покорила фанатов своей красотой на отдыхе

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 08:01
Жена Забарного очаровала своими фото из Турции — фанаты ПСЖ зовут в Париж
Ангелина Забарная. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Украинский центральный защитник Илья Забарный продолжает готовиться к новому сезону вместе с "Борнмутом". При этом, до сих пор возможен его трансфер в "ПСЖ", "Ньюкасл" или "Тоттенхэм".

В это время жена Забарного Ангелина проводит отпуск, о чем она сообщила в Instagram.

Реклама
Читайте также:
Ангелина Забарная
Ангелина Забарная. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Ангелина популярна в Instagram, где она смогла собрать уже 21,4 тысяч фолловеров.

Жена Забарного оказалась красавицей

Пока Илья тяжело тренируется с командой в Северной Америке Ангелина поехала в Турцию и отдыхает перед стартом "учебного сезона". Она в своей привычной жизни имеет собственный бизнес — школа иностранных языков.

В Турции Ангелина вместе с родными людьми.

Интересно, что в один из вечеров девушка выгуляла короткое платье, которое, хоть и закрывало почти все тело кроме рук и ног, но смогло передать ощущение, что девушка имеет прекрасные формы.

Ангелина Забарная
Ангелина Забарная. Фото: instagram.com/angelina.zabarna
Ангелина Забарная
Ангелина Забарная. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Также интересно, что в комменты к Ангелине пришли фанаты "ПСЖ", которые начали приглашать девушку в Париж.

Напомним, бои сыновей Александра Усика показал их тренер по дзюдо.

В УАФ озвучили проблему нового стадиона "Ингульца", которая мешает использовать арену.

Украинская призерка ОИ-2020 по дзюдо Дарья Белодед шокировала мощной тренировкой.

Вратарь донецкого "Шахтера" может стать игроком клуба АПЛ.

футбол Илья Забарный Борнмут жены футболистов Ангелина Забарная
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации