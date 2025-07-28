Жена Забарного очаровала своими фото из Турции — фанаты ПСЖ зовут в Париж

Ангелина Забарная. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Украинский центральный защитник Илья Забарный продолжает готовиться к новому сезону вместе с "Борнмутом". При этом, до сих пор возможен его трансфер в "ПСЖ", "Ньюкасл" или "Тоттенхэм".

В это время жена Забарного Ангелина проводит отпуск, о чем она сообщила в Instagram.

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Ангелина Забарная. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Ангелина популярна в Instagram, где она смогла собрать уже 21,4 тысяч фолловеров.

Жена Забарного оказалась красавицей

Пока Илья тяжело тренируется с командой в Северной Америке Ангелина поехала в Турцию и отдыхает перед стартом "учебного сезона". Она в своей привычной жизни имеет собственный бизнес — школа иностранных языков.

В Турции Ангелина вместе с родными людьми.

Интересно, что в один из вечеров девушка выгуляла короткое платье, которое, хоть и закрывало почти все тело кроме рук и ног, но смогло передать ощущение, что девушка имеет прекрасные формы.

Ангелина Забарная. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Ангелина Забарная. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Также интересно, что в комменты к Ангелине пришли фанаты "ПСЖ", которые начали приглашать девушку в Париж.

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