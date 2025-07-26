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Главная Спорт Стало известно, почему не разрешают играть на арене Поворознюка

Стало известно, почему не разрешают играть на арене Поворознюка

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 12:50
Почему Ингулец не играет на новом стадионе — объяснение УАФ
Александр Поворознюк. Фото: centr.tv

Весь прошлый сезон футбольный клуб "Ингулец" не мог играть на своем новом стадионе в УПЛ. При этом, арена уже была построена, а владелец клуба Александр Поворознюк в отсутствии допуска обвинял Украинскую ассоциацию футбола (УАФ).

Ситуацию со стадионом "Ингульца" разъяснил председатель Комитета по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ Андрей Таран, передает "Трибуна".

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По словам Тарана, новый стадион "Ингулец" в Петрово, несмотря на завершение основных строительных работ, до сих пор не получил разрешения на проведение матчей УПЛ из-за отсутствия необходимых разрешительных документов.

Председатель комитета утверждает, что инспекции УАФ не фиксировали серьезных недостатков на стадионе и у них были лишь отдельные инфраструктурные замечания, которые клуб устранил.

При этом, Таран отметил, что ключевым препятствием остается отсутствие акта ввода в эксплуатацию, без которого невозможно официально подтвердить соответствие арены техническим нормам.

Таран отметил, что без документального подтверждения выполненных работ, в частности начала и завершения строительства, УАФ не может разрешить проведение матчей.

Напомним, саудовские шейхи не хотят платить за бой Александр Усик — Джозеф Паркер.

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УАФ футбол стадионы Александр Поворознюк Ингулец
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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