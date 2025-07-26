Почему Ингулец не играет на новом стадионе — объяснение УАФ

Стало известно, почему не разрешают играть на арене Поворознюка
Весь прошлый сезон футбольный клуб "Ингулец" не мог играть на своем новом стадионе в УПЛ. При этом, арена уже была построена, а владелец клуба Александр Поворознюк в отсутствии допуска обвинял Украинскую ассоциацию футбола (УАФ).
Ситуацию со стадионом "Ингульца" разъяснил председатель Комитета по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ Андрей Таран, передает "Трибуна".
"Ингулец" не играет дома из-за бюрократии
По словам Тарана, новый стадион "Ингулец" в Петрово, несмотря на завершение основных строительных работ, до сих пор не получил разрешения на проведение матчей УПЛ из-за отсутствия необходимых разрешительных документов.
Председатель комитета утверждает, что инспекции УАФ не фиксировали серьезных недостатков на стадионе и у них были лишь отдельные инфраструктурные замечания, которые клуб устранил.
При этом, Таран отметил, что ключевым препятствием остается отсутствие акта ввода в эксплуатацию, без которого невозможно официально подтвердить соответствие арены техническим нормам.
Таран отметил, что без документального подтверждения выполненных работ, в частности начала и завершения строительства, УАФ не может разрешить проведение матчей.
Напомним, саудовские шейхи не хотят платить за бой Александр Усик — Джозеф Паркер.
Усик после своих побед всегда повторяет ритуал с женой Екатериной.
Дети Александра Усика из-за войны живут в другой стране.
В сети показали сыновей Усика, которые побеждают в схватках по дзюдо.
Читайте Новини.LIVE!