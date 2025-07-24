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Главная Спорт Почему Усик всегда первой зовет жену после побед в ринге

Почему Усик всегда первой зовет жену после побед в ринге

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 14:17
Какое влияние Екатерина Усик оказывает на мужа — история любви
Александр и Екатерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Украинский спортсмен Александр Усик не раз говорил, что первым действием после победы является обращение к своей жене Екатерине. Для боксера это не просто жест любви, а символ крепких семейных уз, которые дают ему энергию на ринге.

Усик не раз говорил, что Екатерина для него одновременно опора и источник внутреннего света, напоминает портал Новини.LIVE. 

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Чемпион мира по боксу считает себя "главным подкаблучником". Это не просто шутка, а знак уважения к супруге и ее влиянию на его характер и карьеру. Он говорит, что все лучшие решения приходят тогда, когда рядом Екатерина. И это проявляется буквально сразу после боя, когда Александр зовет ее на ринг, крепко обнимает и целует.

Екатерина Усик
Так Екатерина Усик наблюдает за боями мужа. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина Усик всегда рядом: на прошедшем бое с Даниэлем Дюбуа она пришла в зал заранее, поддерживала его силой взгляда и присутствием. После финального нокаута боксер поблагодарил ее публично, назвав "всем, что есть у меня". Это не просто любовь, но и рабочий союз. Екатерина является для мужа музой, менеджером, хранителем режима и семейных ценностей.

Александр Усик и Екатерина Усик
Жена в объятиях чемпиона. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

История любви Усиков

С их школьных лет в Симферополе и до полного признания на мировом уровне их история является примером благородной поддержки. Саша и Катя познакомились еще подростками: девушка училась в той же школе, что и будущий чемпион. 

Александр Усик и Екатерина Усик
Александр Усик и Екатерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Их отношения начались, когда Усику было всего 15 лет, и с тех пор они не расставались. Екатерина стала для него не просто первой любовью, а человеком, с которым он строил все: семью, карьеру, саму жизнь. Она отказалась от публичности, но продолжает оставаться мощным каналом вдохновения и эмоционального фундамента для чемпиона.

Александр Усик и Екатерина Усик
Счастливая пара Усиков. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

И когда Усик после 24‑й победы на профи‑ринге, смотрит в зал и зовет Екатерину, он просто подчеркивает: самые важные победы — это победы вместе. Один из секретов непобедимости Александра Усика на самом деле всегда был у всех на виду. 

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спорт Александр Усик бокс Екатерина Усик украинские боксеры
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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