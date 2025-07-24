Какое влияние Екатерина Усик оказывает на мужа — история любви

Александр и Екатерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Украинский спортсмен Александр Усик не раз говорил, что первым действием после победы является обращение к своей жене Екатерине. Для боксера это не просто жест любви, а символ крепких семейных уз, которые дают ему энергию на ринге.

Усик не раз говорил, что Екатерина для него одновременно опора и источник внутреннего света, напоминает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Секрет крепкого брака Усика

Чемпион мира по боксу считает себя "главным подкаблучником". Это не просто шутка, а знак уважения к супруге и ее влиянию на его характер и карьеру. Он говорит, что все лучшие решения приходят тогда, когда рядом Екатерина. И это проявляется буквально сразу после боя, когда Александр зовет ее на ринг, крепко обнимает и целует.

Так Екатерина Усик наблюдает за боями мужа. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина Усик всегда рядом: на прошедшем бое с Даниэлем Дюбуа она пришла в зал заранее, поддерживала его силой взгляда и присутствием. После финального нокаута боксер поблагодарил ее публично, назвав "всем, что есть у меня". Это не просто любовь, но и рабочий союз. Екатерина является для мужа музой, менеджером, хранителем режима и семейных ценностей.

Жена в объятиях чемпиона. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

История любви Усиков

С их школьных лет в Симферополе и до полного признания на мировом уровне их история является примером благородной поддержки. Саша и Катя познакомились еще подростками: девушка училась в той же школе, что и будущий чемпион.

Александр Усик и Екатерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Их отношения начались, когда Усику было всего 15 лет, и с тех пор они не расставались. Екатерина стала для него не просто первой любовью, а человеком, с которым он строил все: семью, карьеру, саму жизнь. Она отказалась от публичности, но продолжает оставаться мощным каналом вдохновения и эмоционального фундамента для чемпиона.

Счастливая пара Усиков. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

И когда Усик после 24‑й победы на профи‑ринге, смотрит в зал и зовет Екатерину, он просто подчеркивает: самые важные победы — это победы вместе. Один из секретов непобедимости Александра Усика на самом деле всегда был у всех на виду.

Напомним, авторитетный источник назвал реальный заработок Усика за второй бой с Дюбуа.

Екатерина и Александр вынуждены жить на несколько стран сразу, и причина заключается в детях пары.

Украинская спортсменка Дарья Белодед показала идеальную форму в спортивном зале.

Киевское "Динамо" неожиданно отдало в аренду одного из лучших бомбардиров молодежной команды.