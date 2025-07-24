Який вплив Катерина Усик справляє на чоловіка — історія кохання

Чому Усик завжди першою кличе дружину після перемог у ринзі
Український спортсмен Олександр Усик неодноразово казав, що першою дією після перемоги є звернення до своєї дружини Катерини. Для боксера це не просто жест любові, а символ міцної родини, яка дають йому енергію на рингу.
Усик не раз говорив, що Катерина для нього одночасно опора та джерело внутрішнього світла, нагадує портал Новини.LIVE.
Секрет міцного шлюбу Усика
Чемпіон світу з боксу вважає себе "головним підкаблучником". Це не просто жарт, а знак поваги до дружини та її впливу на його характер і кар'єру. Він каже, що всі найкращі рішення приходять тоді, коли поруч Катерина. І це проявляється буквально одразу після бою, коли Олександр кличе її на ринг, міцно обіймає та цілує.
Катерина Усик завжди поруч: на минулому бою з Даніелем Дюбуа вона прийшла в зал заздалегідь, підтримувала його силою погляду та присутністю. Після фінального нокауту боксер подякував їй публічно, назвавши "всім, що є у мене". Це не просто кохання, а й робочий союз. Катерина є для чоловіка музою, менеджером, хранителем режиму та сімейних цінностей.
Історія кохання Усиків
З їхніх шкільних років у Сімферополі й до повного визнання на світовому рівні їхня історія є прикладом благородної підтримки. Сашко та Катя познайомилися ще підлітками: дівчина навчалася в тій самій школі, що й майбутній чемпіон.
Їхні стосунки почалися, коли Усику було всього 15 років, і відтоді вони не розлучалися. Катерина стала для нього не просто першим коханням, а людиною, з якою він будував усе: родину, кар'єру, саме життя. Вона відмовилася від публічності, але продовжує залишатися потужним каналом натхнення та емоційного фундаменту для чемпіона.
І коли Усик після 24-ї перемоги на профі-рингу, дивиться в зал і кличе Катерину, він просто підкреслює: найважливіші перемоги — це перемоги разом. Один із секретів непереможності Олександра Усика насправді завжди був у всіх перед очима.
Нагадаємо, авторитетне джерело назвало реальний заробіток Усика за другий бій із Дюбуа.
Катерина та Олександр змушені жити на декілька країн одразу, і причина полягає в дітях пари.
Українська спортсменка Дар'я Білодід показала ідеальну форму в спортивному залі.
Київське "Динамо" несподівано віддало в оренду одного з найкращих бомбардирів молодіжної команди.
Читайте Новини.LIVE!