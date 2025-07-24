Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Чому Усик завжди першою кличе дружину після перемог у ринзі

Чому Усик завжди першою кличе дружину після перемог у ринзі

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 14:17
Який вплив Катерина Усик справляє на чоловіка — історія кохання
Олександр та Катерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Український спортсмен Олександр Усик неодноразово казав, що першою дією після перемоги є звернення до своєї дружини Катерини. Для боксера це не просто жест любові, а символ міцної родини, яка дають йому енергію на рингу.

Усик не раз говорив, що Катерина для нього одночасно опора та джерело внутрішнього світла, нагадує портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Секрет міцного шлюбу Усика

Чемпіон світу з боксу вважає себе "головним підкаблучником". Це не просто жарт, а знак поваги до дружини та її впливу на його характер і кар'єру. Він каже, що всі найкращі рішення приходять тоді, коли поруч Катерина. І це проявляється буквально одразу після бою, коли Олександр кличе її на ринг, міцно обіймає та цілує.

Екатерина Усик
Так Катерина Усик спостерігає за боями чоловіка. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Катерина Усик завжди поруч: на минулому бою з Даніелем Дюбуа вона прийшла в зал заздалегідь, підтримувала його силою погляду та присутністю. Після фінального нокауту боксер подякував їй публічно, назвавши "всім, що є у мене". Це не просто кохання, а й робочий союз. Катерина є для чоловіка музою, менеджером, хранителем режиму та сімейних цінностей.

Александр Усик и Екатерина Усик
Дружина в обіймах чемпіона. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Історія кохання Усиків

З їхніх шкільних років у Сімферополі й до повного визнання на світовому рівні їхня історія є прикладом благородної підтримки. Сашко та Катя познайомилися ще підлітками: дівчина навчалася в тій самій школі, що й майбутній чемпіон.

Александр Усик и Екатерина Усик
Олександр Усик та Катерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Їхні стосунки почалися, коли Усику було всього 15 років, і відтоді вони не розлучалися. Катерина стала для нього не просто першим коханням, а людиною, з якою він будував усе: родину, кар'єру, саме життя. Вона відмовилася від публічності, але продовжує залишатися потужним каналом натхнення та емоційного фундаменту для чемпіона.

Александр Усик и Екатерина Усик
Щаслива пара Усиків. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

І коли Усик після 24-ї перемоги на профі-рингу, дивиться в зал і кличе Катерину, він просто підкреслює: найважливіші перемоги — це перемоги разом. Один із секретів непереможності Олександра Усика насправді завжди був у всіх перед очима.

Нагадаємо, авторитетне джерело назвало реальний заробіток Усика за другий бій із Дюбуа.

Катерина та Олександр змушені жити на декілька країн одразу, і причина полягає в дітях пари.

Українська спортсменка Дар'я Білодід показала ідеальну форму в спортивному залі.

Київське "Динамо" несподівано віддало в оренду одного з найкращих бомбардирів молодіжної команди.

спорт Олександр Усик бокс Катерина Усик українські боксери
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації