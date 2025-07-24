Який вплив Катерина Усик справляє на чоловіка — історія кохання

Олександр та Катерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Український спортсмен Олександр Усик неодноразово казав, що першою дією після перемоги є звернення до своєї дружини Катерини. Для боксера це не просто жест любові, а символ міцної родини, яка дають йому енергію на рингу.

Усик не раз говорив, що Катерина для нього одночасно опора та джерело внутрішнього світла, нагадує портал Новини.LIVE.

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Чемпіон світу з боксу вважає себе "головним підкаблучником". Це не просто жарт, а знак поваги до дружини та її впливу на його характер і кар'єру. Він каже, що всі найкращі рішення приходять тоді, коли поруч Катерина. І це проявляється буквально одразу після бою, коли Олександр кличе її на ринг, міцно обіймає та цілує.

Так Катерина Усик спостерігає за боями чоловіка. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Катерина Усик завжди поруч: на минулому бою з Даніелем Дюбуа вона прийшла в зал заздалегідь, підтримувала його силою погляду та присутністю. Після фінального нокауту боксер подякував їй публічно, назвавши "всім, що є у мене". Це не просто кохання, а й робочий союз. Катерина є для чоловіка музою, менеджером, хранителем режиму та сімейних цінностей.

Дружина в обіймах чемпіона. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Історія кохання Усиків

З їхніх шкільних років у Сімферополі й до повного визнання на світовому рівні їхня історія є прикладом благородної підтримки. Сашко та Катя познайомилися ще підлітками: дівчина навчалася в тій самій школі, що й майбутній чемпіон.

Олександр Усик та Катерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Їхні стосунки почалися, коли Усику було всього 15 років, і відтоді вони не розлучалися. Катерина стала для нього не просто першим коханням, а людиною, з якою він будував усе: родину, кар'єру, саме життя. Вона відмовилася від публічності, але продовжує залишатися потужним каналом натхнення та емоційного фундаменту для чемпіона.

Щаслива пара Усиків. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

І коли Усик після 24-ї перемоги на профі-рингу, дивиться в зал і кличе Катерину, він просто підкреслює: найважливіші перемоги — це перемоги разом. Один із секретів непереможності Олександра Усика насправді завжди був у всіх перед очима.

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