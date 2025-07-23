Сім'я Олександра та Катерини Усик — що відомо про їхніх дітей

Олександр та Катерина Усик. Фото: УНІАН

Український боксер Олександр Усик укотре став абсолютним чемпіоном світу. Він назавжди вписав своє ім'я в історію спорту золотими літерами.

Сили для перемог Усику надає не тільки унікальна техніка та витривалість, а й сім'я боксера, повідомляє портал Новини.LIVE.

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В Олександра та Катерини Усик четверо дітей: дві доньки та два сини. Їхня сім'я майже не з'являється в новинах, але інтерес до неї зростає після кожного гучного бою чемпіона. Особливо зараз, коли війна розділила їх по різних країнах.

Олександр Усик обіймає дружину одразу після перемоги над Даніелем Дюбуа. Фото: instagram.com/usykaa/

Що відомо про дітей Усика

Старшу доньку звуть Єлизавета, їй 14 років. Слідом на світ з'явилися сини Кирило та Михайло. Молодша, Марія, народилася в січні 2024 року. Раніше сім'я жила у власному будинку у Ворзелі під Києвом, але після російської агресії Катерина з дітьми була змушена на деякий час виїхати з країни.

Олександр Усик із дочкою Єлизаветою. Фото: instagram.com/usykaa/

Зараз сини Усика перебувають в Іспанії, їх виховують бабуся і дідусь. Кирило та Михайло займаються дзюдо й вже беруть участь у юнацьких змаганнях. Доньки залишилися з матір'ю в Україні. Усик, за його словами, постійно на зв'язку з ними, але особисто бачиться рідко.

Олександр Усик тренує сина. Фото: instagram.com/usykaa/

В інтерв'ю боксер зізнавався, що саме сім'я дає йому мотивацію. Навіть свій талісман — плюшевого віслючка, з яким він приходить на пресконференції, Олександр обрав разом із дітьми. Це стало символом зв'язку, який не зруйнувала ні війна, ні відстань.

Попри розлуку, Усик продовжує відігравати головну роль у житті своїх дітей. Він бере участь у їхньому вихованні, як може, і мріє, що коли-небудь вони знову будуть поруч.

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