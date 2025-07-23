Сім'я Олександра та Катерини Усик — що відомо про їхніх дітей

Де перебувають діти Усика та чим вони захоплюються
Український боксер Олександр Усик укотре став абсолютним чемпіоном світу. Він назавжди вписав своє ім'я в історію спорту золотими літерами.
Сили для перемог Усику надає не тільки унікальна техніка та витривалість, а й сім'я боксера, повідомляє портал Новини.LIVE.
В Олександра та Катерини Усик четверо дітей: дві доньки та два сини. Їхня сім'я майже не з'являється в новинах, але інтерес до неї зростає після кожного гучного бою чемпіона. Особливо зараз, коли війна розділила їх по різних країнах.
Що відомо про дітей Усика
Старшу доньку звуть Єлизавета, їй 14 років. Слідом на світ з'явилися сини Кирило та Михайло. Молодша, Марія, народилася в січні 2024 року. Раніше сім'я жила у власному будинку у Ворзелі під Києвом, але після російської агресії Катерина з дітьми була змушена на деякий час виїхати з країни.
Зараз сини Усика перебувають в Іспанії, їх виховують бабуся і дідусь. Кирило та Михайло займаються дзюдо й вже беруть участь у юнацьких змаганнях. Доньки залишилися з матір'ю в Україні. Усик, за його словами, постійно на зв'язку з ними, але особисто бачиться рідко.
В інтерв'ю боксер зізнавався, що саме сім'я дає йому мотивацію. Навіть свій талісман — плюшевого віслючка, з яким він приходить на пресконференції, Олександр обрав разом із дітьми. Це стало символом зв'язку, який не зруйнувала ні війна, ні відстань.
Попри розлуку, Усик продовжує відігравати головну роль у житті своїх дітей. Він бере участь у їхньому вихованні, як може, і мріє, що коли-небудь вони знову будуть поруч.
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