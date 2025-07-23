Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Де перебувають діти Усика та чим вони захоплюються

Де перебувають діти Усика та чим вони захоплюються

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 12:35
Сім'я Олександра та Катерини Усик — що відомо про їхніх дітей
Олександр та Катерина Усик. Фото: УНІАН

Український боксер Олександр Усик укотре став абсолютним чемпіоном світу. Він назавжди вписав своє ім'я в історію спорту золотими літерами.

Сили для перемог Усику надає не тільки унікальна техніка та витривалість, а й сім'я боксера, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

В Олександра та Катерини Усик четверо дітей: дві доньки та два сини. Їхня сім'я майже не з'являється в новинах, але інтерес до неї зростає після кожного гучного бою чемпіона. Особливо зараз, коли війна розділила їх по різних країнах.

Александр Усик
Олександр Усик обіймає дружину одразу після перемоги над Даніелем Дюбуа. Фото: instagram.com/usykaa/

Що відомо про дітей Усика

Старшу доньку звуть Єлизавета, їй 14 років. Слідом на світ з'явилися сини Кирило та Михайло. Молодша, Марія, народилася в січні 2024 року. Раніше сім'я жила у власному будинку у Ворзелі під Києвом, але після російської агресії Катерина з дітьми була змушена на деякий час виїхати з країни.

Александр Усик
Олександр Усик із дочкою Єлизаветою. Фото: instagram.com/usykaa/

Зараз сини Усика перебувають в Іспанії, їх виховують бабуся і дідусь. Кирило та Михайло займаються дзюдо й вже беруть участь у юнацьких змаганнях. Доньки залишилися з матір'ю в Україні. Усик, за його словами, постійно на зв'язку з ними, але особисто бачиться рідко.

Александр Усик
Олександр Усик тренує сина. Фото: instagram.com/usykaa/

В інтерв'ю боксер зізнавався, що саме сім'я дає йому мотивацію. Навіть свій талісман — плюшевого віслючка, з яким він приходить на пресконференції, Олександр обрав разом із дітьми. Це стало символом зв'язку, який не зруйнувала ні війна, ні відстань.

Попри розлуку, Усик продовжує відігравати головну роль у житті своїх дітей. Він бере участь у їхньому вихованні, як може, і мріє, що коли-небудь вони знову будуть поруч.

Нагадаємо, Кіра Макогоненко показала бійця, який може в майбутньому вийти на ринг з Олександром Усиком.

Керівництво "Динамо" хоче запросити в команду перспективного гравця з Хорватії.

Один із лідерів "Олександрії" може поповнити склад житомирського "Полісся".

У Іллі Забарного з'явилася можливість все ж таки приєднатися до французького "ПСЖ".

спорт Олександр Усик бокс Катерина Усик українські боксери
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації