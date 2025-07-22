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Головна Спорт Стало відомо, чому Олександр Усик бере на бої іграшку ослика

Стало відомо, чому Олександр Усик бере на бої іграшку ослика

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 16:01
Що символізує іграшковий ослик Олександра Усика
Олександр Усик із плюшевою іграшкою. Фото: instagram.com/usyksfan/

Боксер Олександр Усик давно привернув увагу не тільки своїми боями, а й незвичайним супутником. Українець часто приносить на публічні заходи іграшкового ослика.

Усик бере плюшеву іграшку на пресконференції та важливі поєдинки, повідомляє портал Новини.LIVE.

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За іграшкою стоїть зворушлива сімейна історія. Віслючка на ім'я Леля Олександр Усик купив у паризькому Діснейленді для своєї доньки Єлизавети. Але перед розставанням дівчинка подарувала його батькові: "Він має бути з тобою завжди".

Александр Усик
Олександр Усик із талісманом у руках. Фото: instagram.com/usyksfan/

Так Леля перетворився на талісман. Усик з теплотою говорить про цю іграшку. Вона нагадує йому про сім'ю та дає внутрішню силу, особливо під час напруженої підготовки до боїв.

Александр Усик
Усик та Леля. Фото: instagram.com/usyksfan/

Що символізує віслюк Усика

Відтоді плюшевий супутник завжди поруч з українським чемпіоном. Він з'являється на пресконференціях, у роздягальні, на світлинах, і став упізнаваним символом. Для Усика це більше, ніж ритуал: це зв'язок із домом, дітьми та внутрішнім світлом.

"Коли я поруч із Лелею, я відчуваю сім'ю. Це мій оберіг", — говорив боксер, не приховуючи емоцій.

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спорт Олександр Усик бокс українські боксери талісман
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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