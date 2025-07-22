Що символізує іграшковий ослик Олександра Усика

Стало відомо, чому Олександр Усик бере на бої іграшку ослика
Боксер Олександр Усик давно привернув увагу не тільки своїми боями, а й незвичайним супутником. Українець часто приносить на публічні заходи іграшкового ослика.
Усик бере плюшеву іграшку на пресконференції та важливі поєдинки, повідомляє портал Новини.LIVE.
За іграшкою стоїть зворушлива сімейна історія. Віслючка на ім'я Леля Олександр Усик купив у паризькому Діснейленді для своєї доньки Єлизавети. Але перед розставанням дівчинка подарувала його батькові: "Він має бути з тобою завжди".
Так Леля перетворився на талісман. Усик з теплотою говорить про цю іграшку. Вона нагадує йому про сім'ю та дає внутрішню силу, особливо під час напруженої підготовки до боїв.
Що символізує віслюк Усика
Відтоді плюшевий супутник завжди поруч з українським чемпіоном. Він з'являється на пресконференціях, у роздягальні, на світлинах, і став упізнаваним символом. Для Усика це більше, ніж ритуал: це зв'язок із домом, дітьми та внутрішнім світлом.
"Коли я поруч із Лелею, я відчуваю сім'ю. Це мій оберіг", — говорив боксер, не приховуючи емоцій.
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