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Головна Спорт Білодід роздяглася й показала, як проводить відпустку — фото

Білодід роздяглася й показала, як проводить відпустку — фото

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 07:33
Дар’я Білодід показала фото у купальнику з відпочинку у Франції
Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Титулована українська дзюдоїстка Дар’я Білодід знову взяла паузу від тренувань і продовжує жити повноцінним життям. Цього разу вона поїхала на відпочинок.

Не забула Білодід поділитися яскравими фото в Instagram.

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Білодід порадувала гарячими фото

На відпочинку, який пройшов на курортах Франції, Білодід скинула верхній одяг та залишилась у в’язаному купальнику, В ньому вона позувала для фото в Сен-Тропе.

За словами Білодід, вона відпочиває у Франції не сама, а з подругами, які зроблять відпустку веселішою.

Дарья Белодед
Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7
Дарья Белодед
Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Зазначимо, що після відпустки Білодід повернеться до тренувань в дзюдо та у футбольній команді "Металіст 1925". Цікаво, що після провальної Олімпіади в Парижі Дар’я досі повноцінно не повернулася в рідний вид спорту.

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Дар'я Білодід Дзюдо ФК Металіст 1925 Збірна України з дзюдо дружини футболістів
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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