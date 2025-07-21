Лунін здивував Реал та вболівальників рішенням про продовження кар'єри

Андрій Лунін з Лукасом Васкесом та Кіліаном Мбаппе. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкіпер збірної України Андрій Лунін ухвалив рішення, яке може серйозно вплинути на його кар'єру. Воротар відмовився від переходу у "Вільярреал".

Лунін вирішив залишитися в мадридському "Реалі" попри обмежену кількість матчів у минулому сезоні, повідомляє Estadio Deportivo.

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Андрій Лунін має намір продовжити боротьбу за місце в стартовому складі та розраховує заручитися довірою нового головного тренера команди Хабі Алонсо. При цьому раніше повідомлялося, що він уже погодив умови особистого контракту з "Вільярреалом".

Андрій Лунін із дружиною. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Які умови запропонували Луніну

Ситуація в "Реалі" залишається непростою: конкуренція за пост номер один у воротах дуже висока. Водночас сам "Вільярреал" активно шукає нового воротаря на випадок відходу Пау Лопеса, і інтерес до Луніна був цілком конкретним.

Контракт українця з мадридським клубом розрахований до 2030 року. У сезоні 2023/24 він провів 14 матчів, у яких пропустив 19 голів і шість разів відстояв на нуль.

Нагадаємо, Артем Мілевський уже розкритикував Андрія Луніна через візит до Лондона.

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