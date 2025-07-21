Мілевський розкритикував Луніна за поїздку на бій Усика

Мілевський розкритикував Луніна — у чому причина
Колишній нападник збірної України Артем Мілевський розкритикував воротаря мадридського "Реала" Андрія Луніна за поїздку на вечір боксу в Лондон. Український футболіст став одним із глядачів на гучному поєдинку Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа.
Мілевський вважає, що у Луніна є важливіші завдання, про що футболіст написав у своєму Telegram-каналі.
Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа в п'ятому раунді та знову став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі. У залі були присутні безліч знаменитостей, і серед них опинився й Андрій Лунін, який поки що не входить до стартового складу "Реала".
Мілевський розкритикував Луніна
На думку ексфорварда збірної України, такий вчинок навряд чи можна назвати доречним. Він натякнув, що воротар міг би витратити цей час на роботу та тренування, а не на світський візит до Лондона.
Футболіст підкреслив, що у гравців, які живуть у Європі, часто відсутнє відчуття контексту. Вони літають туди-сюди, а коли все закінчиться, повертаються додому, ніби нічого не було.
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