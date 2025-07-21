Мілевський розкритикував Луніна за поїздку на бій Усика

Олександр Усик та Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Колишній нападник збірної України Артем Мілевський розкритикував воротаря мадридського "Реала" Андрія Луніна за поїздку на вечір боксу в Лондон. Український футболіст став одним із глядачів на гучному поєдинку Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа.

Мілевський вважає, що у Луніна є важливіші завдання, про що футболіст написав у своєму Telegram-каналі.

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Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа в п'ятому раунді та знову став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі. У залі були присутні безліч знаменитостей, і серед них опинився й Андрій Лунін, який поки що не входить до стартового складу "Реала".

Андрій Лунін із дружиною та Олександром Усиком. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Мілевський розкритикував Луніна

На думку ексфорварда збірної України, такий вчинок навряд чи можна назвати доречним. Він натякнув, що воротар міг би витратити цей час на роботу та тренування, а не на світський візит до Лондона.

Футболіст підкреслив, що у гравців, які живуть у Європі, часто відсутнє відчуття контексту. Вони літають туди-сюди, а коли все закінчиться, повертаються додому, ніби нічого не було.

Нагадаємо, Олександр Усик отримав несподіваний виклик від легенди боксу на пенсії.

Андрій Шевченко теж привітав українського боксера, а також забрав у нього два пояси.

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