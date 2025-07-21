Милевский раскритиковал Лунина за поездку на бой Усика

Александр Усик и Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский раскритиковал вратаря мадридского "Реала" Андрея Лунина за поездку на вечер бокса в Лондон. Украинский футболист стал одним из зрителей на громком поединке Александра Усика против Даниэля Дюбуа.

Милевский считает, что у Лунина есть более важные задачи, о чем футболист написал в своей Telegram-канале.

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Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде и вновь стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. В зале присутствовало множество знаменитостей, и среди них оказался и Андрей Лунин, который пока не входит в стартовый состав "Реала".

Андрей Лунин с женой и Александром Усиком. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Милевский раскритиковал Лунина

По мнению экс-форварда сборной Украины, такой поступок вряд ли можно назвать уместным. Он намекнул, что вратарь мог бы потратить это время на работу и тренировки, а не на светский визит в Лондон.

Футболист подчеркнул, что у игроков, живущих в Европе, часто отсутствует ощущение контекста. Они летают туда-сюда, а когда все закончится, возвращаются домой, будто ничего не было.

Напомним, Александр Усик получил неожиданный вызов от легенды бокса на пенсии.

Андрей Шевченко тоже поздравил украинского боксера, а также забрал у него два пояса.

Виктор Цыганков может перейти в другую известную команду, ему советуют это сделать.