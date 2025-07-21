Цыганков может покинуть Жирону — названы причины и возможный клуб

В Динамо дали совет Цыганкову по поводу будущей карьеры
Бывший полузащитник киевского "Динамо" Артем Яшкин поделился мнением о будущем Виктора Цыганкова. Он считает, что украинцу по-прежнему идеально подходит чемпионат Испании.
Однако не исключено, что Цыганков сменит клуб уже в ближайшее время, сообщает "Динамо Киев от Шурика".
Артем Яшкин считает, что слухи о возможном уходе игрока не беспочвенны. "Жирона" потеряла ключевых футболистов и, вероятно, вошла в полосу кризиса. В таких условиях вопрос перехода становится не только спортивным, но и стратегическим.
Что Яшкин сказал о Цыганкове
Также экс-футболист "Динамо" напомнил, что хавбеком сборной Украины интересуются за пределами Ла Лиги. Турецкий "Трабзонспор" может стать вариантом, пусть и уступающим по уровню, но не без преимуществ. Особенно если испанский проект действительно сворачивается.
"На мой взгляд, Виктору как никакой другой подходит чемпионат Испании. Но если проект в "Жироне" действительно закрывается, нужно думать об уходе. И не обязательно в топ-3, ведь есть клубы, где ему будет комфортно", — заявил Яшкин.
Напомним, ранее известный в прошлом боксер бросил вызов Александру Усику.
Также украинский чемпион может сразить с известным спортсменом, который уже одерживал громкие победы на ринге.
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