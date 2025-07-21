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Главная Спорт Легендарный боксер бросил вызов Усику — возможен ли бой

Легендарный боксер бросил вызов Усику — возможен ли бой

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 09:35
Усик получил вызов от боксера, который уже вышел на пенсию
Александр Усик отвечает на вопросы журналистов. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Легендарный британский боксер Леннокс Льюис прокомментировал последние победы Александра Усика. Он признался, что с удовольствием вышел бы на ринг с украинцем.

Экс-чемпион в супертяжелом весе выразил восхищение Усиком и подчеркнул его уникальные качества, сообщает iFL TV.

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По мнению Леннокса Льюиса, Александр Усик стал настоящей загадкой для поколения тяжеловесов. Он сумел обыграть Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа, оставаясь непобежденным и сохраняя контроль в каждом поединке. При этом бывший чемпион уверен, что сам бы нашёл ключ к такому сопернику. 

Леннокс Льюис
Леннокс Льюис во время интервью. Кадр из видео

Льюис подчеркнул, что украинец не только отлично двигается и избегает ударов, но и удивляет тактической зрелостью. Он назвал Усика лучшим представителем нынешней эпохи в супертяжелом весе и сожалеет, что они не пересеклись в ринге.

Что сказал Леннокс Льюис

Легендарный боксер признался, что восхищен уровнем Усика и жалеет, что не выступал в одну эпоху с ним. Он считает, что с удовольствием вышел бы против украинца на ринг и смог бы найти способ его победить, несмотря на то, что этого не удалось ни Джошуа, ни Фьюри, ни другим.

"Это феноменально. Я хотел бы быть в этой эпохе, потому что с радостью провел бы с ним бой. Я не понимаю, почему никто его не раскусил, а я мог бы это сделать", — заявил Льюис. 

Напомним, что ранее вызов Александру Усику бросил известный и популярный боец Джейк Пол. 

Сразу после этого американец продемонстрировал уважение к украинским военнослужащим и даже выделил одну из бригад. 

спорт Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Леннокс Льюис
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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