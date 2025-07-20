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Главная Спорт Усик провел стердаун с Джейком Полом и получил вызов на бой

Усик провел стердаун с Джейком Полом и получил вызов на бой

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 07:31
Джейк Пол пришел к Усику требовать бой друг с другом — видео
Джейк Пол и Александр Усик. Фото: x.com/AnalizUFC

В Лондоне на "Уэмбли" абсолютный чемпион мира Александр Усик начал получать новые вызовы. Это произошло после победы над Даниэлем Дюбуа.

К Александру на ринг вышел ютубер и боксер Джейк Пол и вызвал украинца на бой.

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Вызов от Джейка Пола

На ринг к Усику вышел Джейк, который был и на первом поединке с Дюбуа во Вроцлаве в 2023 году.

Ранее Усик в шутку вызвал Пола на бой по правилам ММА и тот согласился, поскольку уже имеет подписанный контракт с организацией PFL. Поэтому на этот раз ютубер напомнил украинцу об их договоренности.

Джейк Пол и Александр Усик
Джейк Пол и Александр Усик. Фото: Reuters

"Поздравляю одного из величайших тяжеловесов всех времен Александра Усика с огромной победой. Я очень тебя уважаю. Теперь мы проводим бой в MMA для всего мира", — написал Пол.

После боя Пол заявил о безграничном уважении к Усику, который его вдохновляет. Он также отметил, что украинец является одним из лучших боксеров за всю историю.

Также Джейк выразил свое уважение ко всему украинскому народу, который продолжает борьбу за свое будущее.

Напомним, ранее Усик очень жестко нокаутировал Даниэля Дюбуа — видео нокаута.

Также была названа стоимость трансляции боя Усик — Дюбуа на территории Украины.

Усик много говорил после боя и посвятил свою победу настоящим героям.

Александр Усик бокс профессиональный бокс Джейк Пол украинские боксеры
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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