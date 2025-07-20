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Головна Спорт Усик провів стердаун з Джейком Полом та отримав виклик на бій

Усик провів стердаун з Джейком Полом та отримав виклик на бій

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 07:31
Джейк Пол прийшов до Усика вимагати бій один з одним — відео
Джейк Пол та Олександр Усик. Фото: x.com/AnalizUFC

В Лондоні на "Вемблі" абсолютний чемпіон світу Олександр Усик почав отримувати нові виклики. Це відбулося після перемоги над Даніелем Дюбуа.

До Олександра на ринг вийшов ютубер та боксер Джейк Пол і викликав українця на бій.

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Виклик від Джейка Пола

На ринг до Усика вийшов Джейк, який був і на першому поєдинку з Дюбуа у Вроцлаві в 2023 році.

Раніше Усик жартома викликав Пола на бій за правилами ММА і той погодився, оскільки вже має підписаний контракт з організацією PFL. Тому цього разу ютубер нагадав українцю про їхню домовленість.

Джейк Пол и Александр Усик
Джейк Пол та Олександр Усик. Фото: Reuters

"Вітаю одного з найвидатніших важковаговиків усіх часів Олександра Усика з величезною перемогою. Я дуже тебе поважаю. Тепер ми проводимо бій в MMA для всього світу", — написав Пол.

Після бою Пол заявив про безмежну повагу до Усика, який його надихає. Він  також відзначив, що українець є одним із найкращих боксерів за всю історію.

Також Джейк висловив свою повагу до всього українського народу, який продовжує боротьбу за своє майбутнє.

Нагадаємо, раніше Усик дуже жорстко нокаутував Даніеля Дюбуа — відео нокауту.

Також була названа вартість трансляції бою Усик — Дюбуа на території України.

Усик багато говорив після бою та присвятив свою перемогу справжнім героям.

Олександр Усик бокс професійний бокс Джейк Пол українські боксери
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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