Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Перші слова Усика після перемоги над Дюбуа в реванші

Перші слова Усика після перемоги над Дюбуа в реванші

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 06:50
Усик присвятив перемогу над Дюбуа українцям та силам оборони
Олександр Усик. Фото: Reuters

На стадіоні "Вемблі" в Лондоні Олександр Усик став триразовим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Для українця це друга перемога нокаутом над цим опонентом.

Відразу після бою українець дав інтерв’ю про своє майбутнє, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
Александр Усик
Усик в оточенні своєї команди. Фото: Reuters

Слова Усика після бою з Дюбуа

На питання про вік Усик відповів, що в 38 років він ще молодий і для нього це лише початок, а не пенсія. При цьому, він подякував за підтримку Ісусу Христу, Діві Марії, своїй команді та вболівальникам на "Вемблі".

Реклама

За словами Усика, реванш з Дюбуа був легшим, ніж бій 2023 року у Вроцлаві, де він також нокаутував британця, але в дев'ятому раунді.

Усик присвятив перемогу людям в Україні, а особливо, військовим.

Реклама
Александр Усик
Олександр Усик. Фото: Reuters

Також Усик зазначив, що після реваншу з Дюбуа він планує відпочити два-три місяці з дружиною та дітьми, а потім вирішуватиме питання.

Щодо наступного суперника, то Усик назвав Дерека Чісору, Тайсона Ф’юрі, Ентоні Джошуа та Джозефа Паркера, але рішення залишив на потім.

Також Усик звернувся до українських захисників, подякувавши їм за можливість виступати.

"Я хочу подякувати всій Україні, всім хлопцям, які зараз захищають нашу країну. Вчора і сьогодні я отримав величезну кількість повідомлень від різних підрозділів, які захищають мою країну на фронті. Хлопці, слава Україні, ви неймовірні! Ви дозволяєте мені бути зараз тут", — сказав Усик.

Нагадаємо, раніше назвали ціну трансляції бою Усик — Дюбуа для українців.

На боксерському шоу Усик-Дюбуа програв раніше непереможний український суперважковаговик Владислав Сіренко.

Перспективний партнер Усика по тренуваннях Даніель Лапін виграв дуже складний бій.

Олександр Усик бокс Даніель Дюбуа Бій Усик — Дюбуа українські боксери
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації