Усик присвятив перемогу над Дюбуа українцям та силам оборони

Олександр Усик. Фото: Reuters

На стадіоні "Вемблі" в Лондоні Олександр Усик став триразовим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Для українця це друга перемога нокаутом над цим опонентом.

Відразу після бою українець дав інтерв’ю про своє майбутнє, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Усик в оточенні своєї команди. Фото: Reuters

Слова Усика після бою з Дюбуа

На питання про вік Усик відповів, що в 38 років він ще молодий і для нього це лише початок, а не пенсія. При цьому, він подякував за підтримку Ісусу Христу, Діві Марії, своїй команді та вболівальникам на "Вемблі".

Реклама

За словами Усика, реванш з Дюбуа був легшим, ніж бій 2023 року у Вроцлаві, де він також нокаутував британця, але в дев'ятому раунді.

Усик присвятив перемогу людям в Україні, а особливо, військовим.

Реклама

Олександр Усик. Фото: Reuters

Також Усик зазначив, що після реваншу з Дюбуа він планує відпочити два-три місяці з дружиною та дітьми, а потім вирішуватиме питання.

Щодо наступного суперника, то Усик назвав Дерека Чісору, Тайсона Ф’юрі, Ентоні Джошуа та Джозефа Паркера, але рішення залишив на потім.

Також Усик звернувся до українських захисників, подякувавши їм за можливість виступати.

"Я хочу подякувати всій Україні, всім хлопцям, які зараз захищають нашу країну. Вчора і сьогодні я отримав величезну кількість повідомлень від різних підрозділів, які захищають мою країну на фронті. Хлопці, слава Україні, ви неймовірні! Ви дозволяєте мені бути зараз тут", — сказав Усик.

Нагадаємо, раніше назвали ціну трансляції бою Усик — Дюбуа для українців.

На боксерському шоу Усик-Дюбуа програв раніше непереможний український суперважковаговик Владислав Сіренко.

Перспективний партнер Усика по тренуваннях Даніель Лапін виграв дуже складний бій.