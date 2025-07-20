Усик посвятил победу над Дюбуа украинцам и силам обороны

Первые слова Усика после победы над Дюбуа в реванше
На стадионе "Уэмбли" в Лондоне Александр Усик стал трехкратным абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, нокаутировав Даниэля Дюбуа в пятом раунде. Для украинца это вторая победа нокаутом над этим оппонентом.
Сразу после боя украинец дал интервью о своем будущем, сообщил портал Новини.LIVE.
Слова Усика после боя с Дюбуа
На вопрос о возрасте Усик ответил, что в 38 лет он еще молод и для него это лишь начало, а не пенсия. При этом, он поблагодарил за поддержку Иисуса Христа, Деву Марию, свою команду и болельщиков на "Уэмбли".
По словам Усика, реванш с Дюбуа был легче, чем бой в 2023-м году во Вроцлаве, где он также нокаутировал британца, но в девятом раунде.
Усик посвятил победу людям в Украине, а особенно, военным.
Усик отметил, что после реванша с Дюбуа он планирует отдохнуть два-три месяца с женой и детьми, а потом будет решать вопросы.
Что касается следующего соперника, то Усик назвал Дерека Чисору, Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа и Джозефа Паркера, но решение оставил на потом.
Также Усик обратился к украинским защитникам, поблагодарив их за возможность выступать.
"Я хочу поблагодарить всю Украину, всех ребят, которые сейчас защищают нашу страну. Вчера и сегодня я получил огромное количество сообщений от различных подразделений, которые защищают мою страну на фронте. Ребята, слава Украине, вы невероятные! Вы позволяете мне быть сейчас здесь", — сказал Усик.
Напомним, ранее назвали цену трансляции боя Усик — Дюбуа для украинцев.
На боксерском шоу Усик-Дюбуа проиграл ранее непобедимый украинский супертяжеловес Владислав Сиренко.
Перспективный партнер Усика по тренировкам Даниэль Лапин выиграл очень сложный бой.
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