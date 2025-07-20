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Главная Спорт Первые слова Усика после победы над Дюбуа в реванше

Первые слова Усика после победы над Дюбуа в реванше

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 06:50
Усик посвятил победу над Дюбуа украинцам и силам обороны
Александр Усик. Фото: Reuters

На стадионе "Уэмбли" в Лондоне Александр Усик стал трехкратным абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, нокаутировав Даниэля Дюбуа в пятом раунде. Для украинца это вторая победа нокаутом над этим оппонентом.

Сразу после боя украинец дал интервью о своем будущем, сообщил портал Новини.LIVE.

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Усик в окружении своей команды. Фото: Reuters

Слова Усика после боя с Дюбуа

На вопрос о возрасте Усик ответил, что в 38 лет он еще молод и для него это лишь начало, а не пенсия. При этом, он поблагодарил за поддержку Иисуса Христа, Деву Марию, свою команду и болельщиков на "Уэмбли".

По словам Усика, реванш с Дюбуа был легче, чем бой в 2023-м году во Вроцлаве, где он также нокаутировал британца, но в девятом раунде.

Усик посвятил победу людям в Украине, а особенно, военным.

Александр Усик
Александр Усик. Фото: Reuters

Усик отметил, что после реванша с Дюбуа он планирует отдохнуть два-три месяца с женой и детьми, а потом будет решать вопросы.

Что касается следующего соперника, то Усик назвал Дерека Чисору, Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа и Джозефа Паркера, но решение оставил на потом.

Также Усик обратился к украинским защитникам, поблагодарив их за возможность выступать.

"Я хочу поблагодарить всю Украину, всех ребят, которые сейчас защищают нашу страну. Вчера и сегодня я получил огромное количество сообщений от различных подразделений, которые защищают мою страну на фронте. Ребята, слава Украине, вы невероятные! Вы позволяете мне быть сейчас здесь", — сказал Усик.

Напомним, ранее назвали цену трансляции боя Усик — Дюбуа для украинцев.

На боксерском шоу Усик-Дюбуа проиграл ранее непобедимый украинский супертяжеловес Владислав Сиренко.

Перспективный партнер Усика по тренировкам Даниэль Лапин выиграл очень сложный бой.

Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Бой Усик — Дюбуа украинские боксеры
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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