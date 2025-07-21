Усик отримав виклик від боксера, який уже вийшов на пенсію

Олександр Усик відповідає на запитання журналістів. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Легендарний британський боксер Леннокс Льюїс прокоментував останні перемоги Олександра Усика. Він зізнався, що із задоволенням вийшов би на ринг з українцем.

Ексчемпіон у суперважкій вазі висловив захоплення Усиком та підкреслив його унікальні якості, повідомляє iFL TV.

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На думку Леннокса Льюїса, Олександр Усик став справжньою загадкою для покоління важковаговиків. Він зумів обіграти Ентоні Джошуа, Тайсона Ф'юрі та Даніеля Дюбуа, залишаючись непереможеним і зберігаючи контроль у кожному поєдинку. При цьому колишній чемпіон упевнений, що сам би знайшов ключ до такого суперника.

Леннокс Льюїс під час інтерв'ю. Кадр із відео

Льюїс наголосив, що українець не тільки чудово рухається й уникає ударів, а й дивує тактичною зрілістю. Він назвав Усика найкращим представником нинішньої епохи в суперважкій вазі та шкодує, що вони не перетнулися в рингу.

Що сказав Леннокс Льюїс

Легендарний боксер зізнався, що захоплений рівнем Усика і шкодує, що не виступав в одну епоху з ним. Він вважає, що із задоволенням вийшов би проти українця на ринг та зміг би знайти спосіб його перемогти, попри те, що цього не вдалося ні Джошуа, ні Ф'юрі, ні іншим.

"Це феноменально. Я хотів би бути в цій епосі, тому що з радістю провів би з ним бій. Я не розумію, чому ніхто його не розкусив, а я міг би це зробити", — заявив Льюїс.

Нагадаємо, що раніше виклик Олександру Усику кинув відомий і популярний боєць Джейк Пол.

Одразу після цього американець продемонстрував повагу до українських військовослужбовців та навіть виділив одну з бригад.