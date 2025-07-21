Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Легендарний боксер кинув виклик Усику — чи можливий бій

Легендарний боксер кинув виклик Усику — чи можливий бій

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 09:35
Усик отримав виклик від боксера, який уже вийшов на пенсію
Олександр Усик відповідає на запитання журналістів. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Легендарний британський боксер Леннокс Льюїс прокоментував останні перемоги Олександра Усика. Він зізнався, що із задоволенням вийшов би на ринг з українцем.

Ексчемпіон у суперважкій вазі висловив захоплення Усиком та підкреслив його унікальні якості, повідомляє iFL TV.

Реклама
Читайте також:

На думку Леннокса Льюїса, Олександр Усик став справжньою загадкою для покоління важковаговиків. Він зумів обіграти Ентоні Джошуа, Тайсона Ф'юрі та Даніеля Дюбуа, залишаючись непереможеним і зберігаючи контроль у кожному поєдинку. При цьому колишній чемпіон упевнений, що сам би знайшов ключ до такого суперника.

Леннокс Льюис
Леннокс Льюїс під час інтерв'ю. Кадр із відео

Льюїс наголосив, що українець не тільки чудово рухається й уникає ударів, а й дивує тактичною зрілістю. Він назвав Усика найкращим представником нинішньої епохи в суперважкій вазі та шкодує, що вони не перетнулися в рингу.

Що сказав Леннокс Льюїс

Легендарний боксер зізнався, що захоплений рівнем Усика і шкодує, що не виступав в одну епоху з ним. Він вважає, що із задоволенням вийшов би проти українця на ринг та зміг би знайти спосіб його перемогти, попри те, що цього не вдалося ні Джошуа, ні Ф'юрі, ні іншим.

"Це феноменально. Я хотів би бути в цій епосі, тому що з радістю провів би з ним бій. Я не розумію, чому ніхто його не розкусив, а я міг би це зробити", — заявив Льюїс.

Нагадаємо, що раніше виклик Олександру Усику кинув відомий і популярний боєць Джейк Пол.

Одразу після цього американець продемонстрував повагу до українських військовослужбовців та навіть виділив одну з бригад.

спорт Олександр Усик бокс Даніель Дюбуа Леннокс Льюїс
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації