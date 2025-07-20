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Головна Спорт Джейку Полу під час бою Усика подарували атрибут бригади ЗСУ

Джейку Полу під час бою Усика подарували атрибут бригади ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 21:26
Джейк Пол став власником атрибуту 128-ї бригади ЗСУ
Джейк Пол. Фото: Reuters

В Лондоні блискучу перемогу здобув абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик, який нокаутував у п'ятому раунді британця Даніеля Дюбуа. Після бою на ринг для стердауну з українцем вийшов ютубер Джейк Пол.

Цікаво, що під час бою глядачі подарували Полу коїн 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Про це підрозділ ЗСУ повідомив у Facebook.

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Джейк Пол. Фото: Reuters

Джейк Пол має атрибут бойової бригади ЗСУ

У підрозділі відзначили, що Пол під час боксерського шоу показав на камери коїн їх бригади. При цьому, точної інформації стосовно того, хто подарував Джейку коїн наразі немає.

"Джейк Пол показав на камери коїн 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

До бою на Уемблі — найбільшій спортивній арені Англії — була прикута увага провідних телеканалів планети, тому цю картину бачив весь світ!

128 ОГШБр ще раз вітає видатного українця Олександра Усика з неймовірною перемогою!", — йдеться в повідомленні бригади.

Після перемоги Усика Пол заявив, що українець закрив рота всім критикам та довів, що є одним із найвидатніших боксерів за всю історію. Джейк назвав українця прикладом та висловив безмежну повагу до нього і до українського народу.

Нагадаємо, Усик домовляється про бій з Джейком Полом у змішаних єдиноборствах.

Зірки українського футболу були на бою Усика — кого помітили камери.

Дюбуа прокоментував свою поразку від Усика — що сказав британець.

Усик після бою зробив заяву щодо того, кому він вдячний за підтримку.

ЗСУ бокс професійний бокс Джейк Пол українські боксери
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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