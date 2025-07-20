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Головна Спорт Шевченко, Забарний, Мудрик та інші футболісти відвідали бій Усика

Шевченко, Забарний, Мудрик та інші футболісти відвідали бій Усика

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 15:12
Шевченко, Лунін і мовчазний Мудрик відвідали бій Усика — фото, відео
Андрій Лунін та Олександр Усик. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Український суперважковаговик Олександр Усик в Лондоні, де зібралося близько 100 тисяч глядачів, переміг британського нокаутера Даніеля Дюбуа. Ця звитяга дозволила йому втретє стати абсолютним чемпіоном світу.

Серед великої кількості уболівальників були й люди зі світу українського футболу, повідомив портал Новини.LIVE.

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Хто з футболістів відвідав бій Усика

По-перше, потрібно главу Української асоціації футболу та європейську легенду Андрія Шевченка. Функціонер сидів майже за Катериною Усик і також нестримно вболівав, як й дружина боксера. На опублікованих відео дружини півзахисника лондонського "Арсеналу" Олександра Зінченка Влади можна побачити емоції глави УАФ.

Футболисты на поединке Усик – Дюбуа
Андрій Шевченко. Фото: кадр з відео

Цікаво, що Зінченка жодні камери не зафіксували, хоча він товаришує з Усиком та за день до бою відвідав благодійний вечір, який організував чемпіон. Ймовірно, це пов'язано з початком підготовки "Арсеналу" до сезону.

Уболівальники помітили перед входом на "Вемблі" вінгера "Челсі" Михайла Мудрика, але він не захотів з ними спілкуватися. Тому, на нього фанати були ображені.

Коментатор поєдинку Володимир Кобельков зустрівся за своїм другом та колишнім футболістом збірної України Романом Зозулею. Після цього разом в роздягальні привітали Усика з перемогою.

Футболисты на поединке Усик – Дюбуа
Роман Зозуля та Олександр Усик. Фото: скриншот

Також в роздягальню до Усика потрапив воротар мадридського "Реалу" Андрій Лунін разом з дружиною.

Футболисты на поединке Усик – Дюбуа
Андрій Лунін з дружиною Анастасією привітали Усика. Фото: instagram.com/lunin_andrey

На стадіоні також був присутній захисник збірної України Ілля Забарний, який відволікся від тренувань та гри в CS2 і разом з дружиною провів вечір на "Вемблі".

Футболисты на поединке Усик – Дюбуа
Ілля та Ангеліна Забарні. Фото: кадр з відео

Відвідав поєдинок колишній футболіст Денис Бойко, який наразі будує кар'єру блогера. Він попав на фото із захисником "Шахтаря" Валерієм Бондарем та його дружиною Дар'єю.

Футболисты на поединке Усик – Дюбуа
Валерій та Дар'я Бондарі і Денис Бойко. Фото: кадр з відео

Нагадаємо, Усик провів стердаун з ютубером Джейком Полом — вони домовляються про бій в MMA.

Як Усик в п'ятому раунді переміг Дюбуа — відео нокауту.

Даніель Дюбуа визнав свою поразку від Усика на "Вемблі" — що ще він сказав про українців.

Усик подякував українським військовим за постійну підтримку.

Олександр Усик Андрій Шевченко Михайло Мудрик Андрій Лунін Ілля Забарний
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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