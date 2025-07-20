Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Шевченко, Забарный, Мудрик и другие футболисты посетили бой Усика

Шевченко, Забарный, Мудрик и другие футболисты посетили бой Усика

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 15:12
Шевченко, Лунин и молчаливый Мудрик посетили бой Усика — фото, видео
Андрей Лунин и Александр Усик. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Украинский супертяжеловес Александр Усик в Лондоне, где собралось около 100 тысяч зрителей, победил британского нокаутера Даниэля Дюбуа. Эта победа позволила ему в третий раз стать абсолютным чемпионом мира.

Среди большого количества болельщиков были и люди из мира украинского футбола, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Кто из футболистов посетил бой Усика

Во-первых, нужно отметить главу Украинской ассоциации футбола и европейскую легенду Андрея Шевченко. Функционер сидел почти за Екатериной Усик и также безудержно болел, как и жена боксера. На опубликованных видео жены полузащитника лондонского "Арсенала" Александра Зинченко Влады можно увидеть эмоции главы УАФ.

Футболисты на поединке Усик – Дюбуа
Андрей Шевченко. Фото: кадр из видео

Интересно, что Зинченко никакие камеры не зафиксировали, хотя он дружит с Усиком и за день до боя посетил благотворительный вечер, который организовал чемпион. Вероятно, это связано с началом подготовки "Арсенала" к сезону.

Болельщики заметили перед входом на "Уэмбли" вингера "Челси" Михаила Мудрика, но он не захотел с ними общаться. Поэтому, на него фанаты были обижены.

Комментатор поединка Владимир Кобельков встретился за своим другом и бывшим футболистом сборной Украины Романом Зозулей. После этого вместе в раздевалке поздравили Усика с победой.

Футболисты на поединке Усик – Дюбуа
Роман Зозуля и Александр Усик. Фото: скриншот

Также в раздевалку к Усику попал вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин вместе с женой.

Футболисты на поединке Усик – Дюбуа
Андрей Лунин с женой Анастасией поздравили Усика. Фото: instagram.com/lunin_andrey

На стадионе также присутствовал защитник сборной Украины Илья Забарный, который отвлекся от тренировок и игры в CS2 и вместе с супругой провел вечер на "Уэмбли".

Футболисты на поединке Усик – Дюбуа
Илья и Ангелина Забарные. Фото: кадр из видео

Посетил поединок бывший футболист Денис Бойко, который сейчас строит карьеру блогера. Он попал на фото с защитником "Шахтера" Валерием Бондарем и его женой Дарьей.

Футболисты на поединке Усик – Дюбуа
Валерий и Дарья Бондари и Денис Бойко. Фото: кадр из видео

Напомним, Усик провел стердаун с ютубером Джейком Полом — они договариваются о бое в MMA.

Как Усик в пятом раунде победил Дюбуа — видео нокаута.

Даниэль Дюбуа признал свое поражение от Усика на "Уэмбли" — что еще он сказал об украинцах.

Усик поблагодарил украинских военных за постоянную поддержку.

Александр Усик Андрей Шевченко Михаил Мудрик Андрей Лунин Илья Забарный
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации