Шевченко, Лунин и молчаливый Мудрик посетили бой Усика — фото, видео

Андрей Лунин и Александр Усик. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Украинский супертяжеловес Александр Усик в Лондоне, где собралось около 100 тысяч зрителей, победил британского нокаутера Даниэля Дюбуа. Эта победа позволила ему в третий раз стать абсолютным чемпионом мира.

Среди большого количества болельщиков были и люди из мира украинского футбола, сообщил портал Новини.LIVE.

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Во-первых, нужно отметить главу Украинской ассоциации футбола и европейскую легенду Андрея Шевченко. Функционер сидел почти за Екатериной Усик и также безудержно болел, как и жена боксера. На опубликованных видео жены полузащитника лондонского "Арсенала" Александра Зинченко Влады можно увидеть эмоции главы УАФ.

Андрей Шевченко. Фото: кадр из видео

Интересно, что Зинченко никакие камеры не зафиксировали, хотя он дружит с Усиком и за день до боя посетил благотворительный вечер, который организовал чемпион. Вероятно, это связано с началом подготовки "Арсенала" к сезону.

Болельщики заметили перед входом на "Уэмбли" вингера "Челси" Михаила Мудрика, но он не захотел с ними общаться. Поэтому, на него фанаты были обижены.

Комментатор поединка Владимир Кобельков встретился за своим другом и бывшим футболистом сборной Украины Романом Зозулей. После этого вместе в раздевалке поздравили Усика с победой.

Роман Зозуля и Александр Усик. Фото: скриншот

Также в раздевалку к Усику попал вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин вместе с женой.

Андрей Лунин с женой Анастасией поздравили Усика. Фото: instagram.com/lunin_andrey

На стадионе также присутствовал защитник сборной Украины Илья Забарный, который отвлекся от тренировок и игры в CS2 и вместе с супругой провел вечер на "Уэмбли".

Илья и Ангелина Забарные. Фото: кадр из видео

Посетил поединок бывший футболист Денис Бойко, который сейчас строит карьеру блогера. Он попал на фото с защитником "Шахтера" Валерием Бондарем и его женой Дарьей.

Валерий и Дарья Бондари и Денис Бойко. Фото: кадр из видео

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