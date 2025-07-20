Усик — Дюбуа: британец признал мастерство Усика и пообещал вернуться

Даниэль Дюбуа. Фото: Reuters

В Лондоне прошел бой между чемпионами мира по боксу Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Украинский боксер смог победить и в третий раз стать абсолютным чемпионом мира.

После боя британец во время прямой трансляции признал исключительное мастерство Усика, передают Новини.LIVE.

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Дюбуа после боя пообещал вернуться

Дюбуа рассказал, что пытался наращивать темп боя раунд за раундом, активно работая в атаке, однако этого оказалось недостаточно, чтобы одолеть украинца.

Даниэля спросили, что, возможно, стоило чаще использовать джеб, который ранее был его сильной стороной, или больше атаковать по корпусу, как советовали тренеры. Но британец оставил их без ответа.

В то же время боксер подчеркнул, что полностью отдавался бою и не жалеет о своих усилиях.

"Это был всего один день. Да, возможно, я мог сделать кое-что лучше, но заслуги этого человека не вызывают сомнений — он действительно заслуживает уважения. Я еще вернусь", — заверил Дюбуа.

Британец выразил глубокую благодарность болельщикам за поддержку, отметив, что их вера мотивирует его двигаться вперед. При этом, боксер отметил, что планирует тщательно проанализировать свои ошибки, поработать над недостатками и вернуться на ринг сильнее.

Напомним, свой следующий бой Усик может провести в ММА против ютубера Джейка Пола.

Видео нокаута в поединке Усик — Дюбуа.

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