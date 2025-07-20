Усик — Дюбуа: британець визнав майстерність Усика та пообіцяв повернутися

Даніель Дюбуа. Фото: Reuters

В Лондоні пройшов бій між чемпіонами світу з боксу Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Український боксер зміг перемогти та втретє стати абсолютним чемпіоном світу.

Після бою британець під час прямої трансляції визнав виняткову майстерність Усика, передають Новини.LIVE.

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Дюбуа після бою пообіцяв повернутися

Дюбуа розповів, що намагався нарощувати темп бою раунд за раундом, активно працюючи в атаці, однак цього виявилося недостатньо, щоб здолати українця.

Даніеля запитали, що, можливо, варто частіше використовувати джеб, який раніше був його сильною стороною, або більше атакувати по корпусу, як радили тренери. Але британець залишив їх без відповіді.

Водночас боксер підкреслив, що повністю віддавався бою та не шкодує про свої зусилля.

"Це був лише один день. Так, можливо, я міг зробити дещо краще, але заслуги цього чоловіка не викликають сумнівів — він справді заслуговує на повагу. Я ще повернуся", — запевнив Дюбуа.

Британець висловив глибоку подяку вболівальникам за підтримку, зазначивши, що їхня віра мотивує його рухатися вперед. При цьому, боксер наголосив, що планує ретельно проаналізувати свої помилки, попрацювати над недоліками та повернутися до рингу сильнішим.

Нагадаємо, свій наступний бій Усик може провести в ММА проти ютубера Джейка Пола.

Відео нокауту в поєдинку Усик — Дюбуа.

Раніше стала відома вартість трансляції бою Усик — Дюбуа для українців.

Усик присвятив свою перемогу оборонцям України — що ще казав Олександр після бою.