Джейк Пол стал владельцем атрибута 128-й бригады ВСУ

Джейк Пол. Фото: Reuters

В Лондоне блестящую победу одержал абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик, который нокаутировал в пятом раунде британца Даниэля Дюбуа. После боя на ринг для стердауна с украинцем вышел ютубер Джейк Пол.

Интересно, что во время боя зрители подарили Полу коин 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Об этом подразделение ВСУ сообщило в Facebook.

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Джейк Пол. Фото: Reuters

Джейк Пол имеет атрибут боевой бригады ВСУ

В подразделении отметили, что Пол во время боксерского шоу показал на камеры коин их бригады. При этом, точной информации относительно того, кто подарил Джейку коин пока нет.

"Джейк Пол показал на камеры коин 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

К бою на Уэмбли — крупнейшей спортивной арене Англии — было приковано внимание ведущих телеканалов планеты, поэтому эту картину видел весь мир!

128 ОГШБр еще раз поздравляет выдающегося украинца Александра Усика с невероятной победой!", — говорится в сообщении бригады.

После победы Усика Пол заявил, что украинец закрыл рот всем критикам и доказал, что является одним из величайших боксеров за всю историю. Джейк назвал украинца примером и выразил безграничное уважение к нему и к украинскому народу.

Напомним, Усик договаривается о бое с Джейком Полом в смешанных единоборствах.

Звезды украинского футбола были на бою Усика — кого заметили камеры.

Дюбуа прокомментировал свое поражение от Усика — что сказал британец.

Усик после боя сделал заявление относительно того, кому он благодарен за поддержку.