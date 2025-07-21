Циганков може покинути Жирону — названо причини та можливий клуб

У Динамо дали пораду Циганкову щодо майбутньої кар'єри
Колишній півзахисник київського "Динамо" Артем Яшкін поділився думкою про майбутнє Віктора Циганкова. Він вважає, що українцю, як і раніше, ідеально підходить чемпіонат Іспанії.
Однак не виключено, що Циганков змінить клуб уже найближчим часом, повідомляє "Динамо Київ від Шурика".
Артем Яшкін вважає, що чутки про можливий відхід гравця не безпідставні. "Жирона" втратила ключових футболістів і, ймовірно, увійшла в смугу кризи. У таких умовах питання переходу стає не тільки спортивним, а й стратегічним.
Що Яшкін сказав про Циганкова
Також ексфутболіст "Динамо" нагадав, що хавбеком збірної України цікавляться за межами Ла-Ліги. Турецький "Трабзонспор" може стати варіантом, який нехай і поступається за рівнем, але не без переваг. Особливо якщо іспанський проєкт дійсно згортається.
"На мій погляд, Віктору як ніякий інший підходить чемпіонат Іспанії. Але якщо проєкт у "Жироні" дійсно закривається, потрібно думати про відхід. І не обов'язково в найкращі 3, адже є клуби, де йому буде комфортно", — заявив Яшкін.
Нагадаємо, раніше відомий у минулому боксер кинув виклик Олександру Усику.
Також український чемпіон може битися з відомим спортсменом, який уже здобував гучні перемоги на рингу.
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