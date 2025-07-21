Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт У Динамо дали пораду Циганкову щодо майбутньої кар'єри

У Динамо дали пораду Циганкову щодо майбутньої кар'єри

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 10:20
Циганков може покинути Жирону — названо причини та можливий клуб
Віктор Циганков під час матчу. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Колишній півзахисник київського "Динамо" Артем Яшкін поділився думкою про майбутнє Віктора Циганкова. Він вважає, що українцю, як і раніше, ідеально підходить чемпіонат Іспанії.

Однак не виключено, що Циганков змінить клуб уже найближчим часом, повідомляє "Динамо Київ від Шурика".

Реклама
Читайте також:

Артем Яшкін вважає, що чутки про можливий відхід гравця не безпідставні. "Жирона" втратила ключових футболістів і, ймовірно, увійшла в смугу кризи. У таких умовах питання переходу стає не тільки спортивним, а й стратегічним.

Виктор Цыганков
Віктор Циганков на тренуванні. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Що Яшкін сказав про Циганкова

Також ексфутболіст "Динамо" нагадав, що хавбеком збірної України цікавляться за межами Ла-Ліги. Турецький "Трабзонспор" може стати варіантом, який нехай і поступається за рівнем, але не без переваг. Особливо якщо іспанський проєкт дійсно згортається.

"На мій погляд, Віктору як ніякий інший підходить чемпіонат Іспанії. Але якщо проєкт у "Жироні" дійсно закривається, потрібно думати про відхід. І не обов'язково в найкращі 3, адже є клуби, де йому буде комфортно", — заявив Яшкін.

Нагадаємо, раніше відомий у минулому боксер кинув виклик Олександру Усику.

Також український чемпіон може битися з відомим спортсменом, який уже здобував гучні перемоги на рингу.

спорт футбол Віктор Циганков Футбол трансфери Жирона
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації