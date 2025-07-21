Циганков може покинути Жирону — названо причини та можливий клуб

Віктор Циганков під час матчу. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Колишній півзахисник київського "Динамо" Артем Яшкін поділився думкою про майбутнє Віктора Циганкова. Він вважає, що українцю, як і раніше, ідеально підходить чемпіонат Іспанії.

Однак не виключено, що Циганков змінить клуб уже найближчим часом, повідомляє "Динамо Київ від Шурика".

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Артем Яшкін вважає, що чутки про можливий відхід гравця не безпідставні. "Жирона" втратила ключових футболістів і, ймовірно, увійшла в смугу кризи. У таких умовах питання переходу стає не тільки спортивним, а й стратегічним.

Віктор Циганков на тренуванні. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Що Яшкін сказав про Циганкова

Також ексфутболіст "Динамо" нагадав, що хавбеком збірної України цікавляться за межами Ла-Ліги. Турецький "Трабзонспор" може стати варіантом, який нехай і поступається за рівнем, але не без переваг. Особливо якщо іспанський проєкт дійсно згортається.

"На мій погляд, Віктору як ніякий інший підходить чемпіонат Іспанії. Але якщо проєкт у "Жироні" дійсно закривається, потрібно думати про відхід. І не обов'язково в найкращі 3, адже є клуби, де йому буде комфортно", — заявив Яшкін.

Нагадаємо, раніше відомий у минулому боксер кинув виклик Олександру Усику.

Також український чемпіон може битися з відомим спортсменом, який уже здобував гучні перемоги на рингу.