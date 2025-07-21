Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Шевченко забрал у Усика пояс и объяснил свой поступок

Шевченко забрал у Усика пояс и объяснил свой поступок

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 11:01
Усик сделал ценный подарок для Шевченко, но ненадолго
Александр Усик перед боем. Фото: instagram.com/usykaa/

Президент УАФ Андрей Шевченко поздравил Александра Усика с очередной исторической победой. Украинский боксер во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, нокаутировав британца Даниэля Дюбуа.

Шевченко стал одной из знаменитостей, которые посетили бой года, сообщил сам глава УАФ на своей странице в Instagram

Реклама
Читайте также:

Поединок прошел в ярком стиле: Усик отправил соперника в нокаут уже в пятом раунде, подтвердив свое доминирование в дивизионе. Это третий абсолютный титул в карьере Александра, включая достижения в первом тяжелом весе. 

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко и Александр Усик. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Шевченко поздравил Усика

Президент УАФ после боя опубликовал пост в соцсетях. Он поздравил Усика и подчеркнул, насколько важна эта победа для всей страны. Их дружба и взаимная поддержка продолжаются уже много лет.

"Зашел поздравить хорошего друга. Поздравляю, Чемпион! Слава Украине", — написал Шевченко. 

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу добавил фотографию, на которой запечатлен вместе с Александром Усиком. Чемпион по боксу не сумел удержать в руках все свои пояса, два из них достались Андрею Шевченко.  

Напомним, Александр Усик получил еще один вызов, на этот раз с ним захотел сразиться легендарный чемпион. 

Бывший футболист "Динамо" назвал чемпионат, который больше всего подходит Виктору Цыганкову. 

спорт футбол Александр Усик Андрей Шевченко бокс
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации