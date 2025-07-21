Усик сделал ценный подарок для Шевченко, но ненадолго

Александр Усик перед боем. Фото: instagram.com/usykaa/

Президент УАФ Андрей Шевченко поздравил Александра Усика с очередной исторической победой. Украинский боксер во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, нокаутировав британца Даниэля Дюбуа.

Шевченко стал одной из знаменитостей, которые посетили бой года, сообщил сам глава УАФ на своей странице в Instagram.

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Поединок прошел в ярком стиле: Усик отправил соперника в нокаут уже в пятом раунде, подтвердив свое доминирование в дивизионе. Это третий абсолютный титул в карьере Александра, включая достижения в первом тяжелом весе.

Андрей Шевченко и Александр Усик. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Шевченко поздравил Усика

Президент УАФ после боя опубликовал пост в соцсетях. Он поздравил Усика и подчеркнул, насколько важна эта победа для всей страны. Их дружба и взаимная поддержка продолжаются уже много лет.

"Зашел поздравить хорошего друга. Поздравляю, Чемпион! Слава Украине", — написал Шевченко.

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу добавил фотографию, на которой запечатлен вместе с Александром Усиком. Чемпион по боксу не сумел удержать в руках все свои пояса, два из них достались Андрею Шевченко.

Напомним, Александр Усик получил еще один вызов, на этот раз с ним захотел сразиться легендарный чемпион.

Бывший футболист "Динамо" назвал чемпионат, который больше всего подходит Виктору Цыганкову.