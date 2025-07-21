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Головна Спорт Шевченко забрав в Усика пояс та пояснив свій вчинок

Шевченко забрав в Усика пояс та пояснив свій вчинок

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 11:01
Усик зробив цінний подарунок для Шевченка, але ненадовго
Олександр Усик перед боєм. Фото: instagram.com/usykaa/

Президент УАФ Андрій Шевченко привітав Олександра Усика з черговою історичною перемогою. Український боксер вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі, нокаутувавши британця Даніеля Дюбуа.

Шевченко став однією зі знаменитостей, які відвідали бій року, повідомив сам глава УАФ на своїй сторінці в Instagram.

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Поєдинок пройшов у яскравому стилі: Усик відправив суперника в нокаут уже в п'ятому раунді, підтвердивши своє домінування в дивізіоні. Це третій абсолютний титул у кар'єрі Олександра, включно з досягненнями в першій важкій вазі.

Андрей Шевченко
Андрій Шевченко та Олександр Усик. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Шевченко привітав Усика

Президент УАФ після бою опублікував пост у соцмережах. Він привітав Усика і підкреслив, наскільки важлива ця перемога для всієї країни. Їхня дружба та взаємна підтримка тривають уже багато років.

"Зайшов привітати хорошого друга. Вітаю, Чемпіон! Слава Україні", — написав Шевченко.

Колишній головний тренер збірної України з футболу додав фотографію, на якій зображений разом з Олександром Усиком. Чемпіон з боксу не зумів утримати в руках усі свої пояси, два з них дісталися Андрію Шевченку.

Нагадаємо, Олександр Усик отримав ще один виклик, цього разу з ним захотів битися легендарний чемпіон.

Колишній футболіст "Динамо" назвав чемпіонат, який найбільше підходить Віктору Циганкову.

спорт футбол Олександр Усик Андрій Шевченко бокс
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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