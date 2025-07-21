Лунин удивил Реал и болельщиков решением о продолжении карьеры

Лунин принял решение, которое может завершить его карьеру
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин принял решение, которое может серьезно повлиять на его карьеру. Вратарь отказался от перехода в "Вильярреал".
Лунин решил остаться в мадридском "Реале" несмотря на ограниченное количество матчей в прошлом сезоне, сообщает Estadio Deportivo.
Андрей Лунин намерен продолжить борьбу за место в стартовом составе и рассчитывает заручиться доверием нового главного тренера команды Хаби Алонсо. При этом ранее сообщалось, что он уже согласовал условия личного контракта с "Вильярреалом".
Какие условия предложили Лунину
Ситуация в "Реале" остается непростой: конкуренция за пост номер один в воротах очень высока. В то же время сам "Вильярреал" активно ищет нового вратаря на случай ухода Пау Лопеса, и интерес к Лунину был вполне конкретным.
Контракт украинца с мадридским клубом рассчитан до 2030 года. В сезоне 2023/24 он провел 14 матчей, в которых пропустил 19 голов и шесть раз отстоял на ноль.
Напомним, Артем Милевский уже раскритиковал Андрея Лунина из-за визита в Лондон.
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