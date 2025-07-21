Лунин удивил Реал и болельщиков решением о продолжении карьеры

Андрей Лунин с Лукасом Васкесом и Килианом Мбаппе. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин принял решение, которое может серьезно повлиять на его карьеру. Вратарь отказался от перехода в "Вильярреал".

Лунин решил остаться в мадридском "Реале" несмотря на ограниченное количество матчей в прошлом сезоне, сообщает Estadio Deportivo.

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Андрей Лунин намерен продолжить борьбу за место в стартовом составе и рассчитывает заручиться доверием нового главного тренера команды Хаби Алонсо. При этом ранее сообщалось, что он уже согласовал условия личного контракта с "Вильярреалом".

Андрей Лунин с женой. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Какие условия предложили Лунину

Ситуация в "Реале" остается непростой: конкуренция за пост номер один в воротах очень высока. В то же время сам "Вильярреал" активно ищет нового вратаря на случай ухода Пау Лопеса, и интерес к Лунину был вполне конкретным.

Контракт украинца с мадридским клубом рассчитан до 2030 года. В сезоне 2023/24 он провел 14 матчей, в которых пропустил 19 голов и шесть раз отстоял на ноль.

Напомним, Артем Милевский уже раскритиковал Андрея Лунина из-за визита в Лондон.

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