Ротань пригласил в Полесье звезду Александрии

Руслан Ротань проводит теоретическое занятие. Фото: instagram.com/fcpolissya/

В житомирском "Полесье" появился опытный новичок. Речь идет о футболисте, который уже работал с Русланом Ротанем.

Контракт с "Полесьем" готовится подписать защитник Никита Кравченко, сообщает "ТаТоТаке".

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Известно, что 28-летний футболист уже находится в расположении команды и может подписать контракт в ближайшие дни. "Полесье" пока не проявляет большую активность на трансферном рынке, но трансфер опытного игрока ожидается уже на этой неделе.

Никита Кравченко в "Александрии". Фото: instagram.com/mykitakravchenko/

Что известно о потенциальном новичке

Никита Кравченко хорошо знаком с Русланом Ротанем, он уже играл под руководством этого тренера. Воспитанник "Шахтера" с опытом выступлений за киевское "Динамо" уже выступал за "Полесье" на правах аренды. Теперь ожидается полноценный трансфер.

В распоряжении тренерского штаба "Полесья" есть сразу четыре номинальных правых защитников: Лукас Тейлор, Анди Хадрой, Гиго Майсурадзе и Денис Гришкевич. Однако Ротань явно хочет усилить конкуренцию на фланге.

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