Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Бенфика задумалась о продаже Трубина из-за другого игрока

Бенфика задумалась о продаже Трубина из-за другого игрока

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 13:02
Бенфика может продать Трубина ради возвращения своего воспитанника
Анатолий Трубин во время тренировки. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин может покинуть лиссабонскую "Бенфику" уже этим летом. Руководство португальского клуба рассматривает его продажу ради привлечения средств на громкий трансфер.

"Бенфика" готов продать любого игрока, за которого заплатят необходимую сумму, сообщает Correio da Manha.

Реклама
Читайте также:

Речь идет о возможном возвращении в команду нападающего Жоау Феликса, чей контракт принадлежит "Челси". Руководство "Бенфики" надеется провернуть сделку, но для этого клубу нужно освободить бюджет. 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин в спортзале. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Что ждет Трубина

По версии португальских журналистов, что лиссабонцы не планировали расставаться с украинским вратарем и рассчитывали на него в следующем сезоне. Однако ситуация могла измениться на фоне трансферных приоритетов и желания усилить атакующую линию.

Анатолий Трубин перешел в "Бенфику" летом 2023 года. В сезоне 2024/25 он сыграл 51 матч, в 21 из них оставил ворота сухими. Контракт украинца рассчитан до июня 2028 года, а его рыночная стоимость оценивается в 28 млн евро.

Напомним, Артем Милевский жестко раскритиковал другого вратаря сборной Украины. 

Виктору Цыганкову посоветовали чемпионат, в котором он лучше всего сможет себя проявить. 

Андрей Шевченко забрал у Александра Усика несколько чемпионских поясов ради эффектной фотографии. 

спорт футбол Футбол трансферы Бенфика Анатолий Трубин
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации