Бенфика может продать Трубина ради возвращения своего воспитанника

Анатолий Трубин во время тренировки. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин может покинуть лиссабонскую "Бенфику" уже этим летом. Руководство португальского клуба рассматривает его продажу ради привлечения средств на громкий трансфер.

"Бенфика" готов продать любого игрока, за которого заплатят необходимую сумму, сообщает Correio da Manha.

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Анатолий Трубин в спортзале. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Что ждет Трубина

По версии португальских журналистов, что лиссабонцы не планировали расставаться с украинским вратарем и рассчитывали на него в следующем сезоне. Однако ситуация могла измениться на фоне трансферных приоритетов и желания усилить атакующую линию.

Анатолий Трубин перешел в "Бенфику" летом 2023 года. В сезоне 2024/25 он сыграл 51 матч, в 21 из них оставил ворота сухими. Контракт украинца рассчитан до июня 2028 года, а его рыночная стоимость оценивается в 28 млн евро.

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