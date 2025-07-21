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Головна Спорт Бенфіка задумалася про продаж Трубіна через іншого гравця

Бенфіка задумалася про продаж Трубіна через іншого гравця

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 13:02
Бенфіка може продати Трубіна заради повернення свого вихованця
Анатолій Трубін під час тренування. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін може покинути лісабонську "Бенфіку" вже цього літа. Керівництво португальського клубу розглядає його продаж заради залучення коштів на гучний трансфер.

"Бенфіка" готова продати будь-якого гравця, за якого заплатять необхідну суму, повідомляє Correio da Manha.

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Йдеться про можливе повернення в команду нападника Жоау Фелікса, чий контракт належить "Челсі". Керівництво "Бенфіки" сподівається провернути угоду, але для цього клубу потрібно звільнити бюджет.

Анатолий Трубин
Анатолій Трубін у спортзалі. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Що чекає на Трубіна

За версією португальських журналістів, лісабонці не планували розлучатися з українським воротарем і розраховували на нього в наступному сезоні. Однак ситуація могла змінитися на тлі трансферних пріоритетів і бажання посилити атакувальну лінію.

Анатолій Трубін перейшов до "Бенфіки" влітку 2023 року. У сезоні 2024/25 він зіграв 51 матч, у 21 із них залишив ворота сухими. Контракт українця розрахований до червня 2028 року, а його ринкова вартість оцінюється у 28 млн євро.

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спорт футбол Футбол трансфери Бенфіка Анатолій Трубін
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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