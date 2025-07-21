Бенфіка може продати Трубіна заради повернення свого вихованця

Бенфіка задумалася про продаж Трубіна через іншого гравця
Голкіпер збірної України Анатолій Трубін може покинути лісабонську "Бенфіку" вже цього літа. Керівництво португальського клубу розглядає його продаж заради залучення коштів на гучний трансфер.
"Бенфіка" готова продати будь-якого гравця, за якого заплатять необхідну суму, повідомляє Correio da Manha.
Йдеться про можливе повернення в команду нападника Жоау Фелікса, чий контракт належить "Челсі". Керівництво "Бенфіки" сподівається провернути угоду, але для цього клубу потрібно звільнити бюджет.
Що чекає на Трубіна
За версією португальських журналістів, лісабонці не планували розлучатися з українським воротарем і розраховували на нього в наступному сезоні. Однак ситуація могла змінитися на тлі трансферних пріоритетів і бажання посилити атакувальну лінію.
Анатолій Трубін перейшов до "Бенфіки" влітку 2023 року. У сезоні 2024/25 він зіграв 51 матч, у 21 із них залишив ворота сухими. Контракт українця розрахований до червня 2028 року, а його ринкова вартість оцінюється у 28 млн євро.
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