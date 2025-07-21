Ротань запросив у Полісся зірку Олександрії

Руслан Ротань проводить теоретичне заняття. Фото: instagram.com/fcpolissya/

У житомирському "Поліссі" з'явився досвідчений новачок. Йдеться про футболіста, який уже працював із Русланом Ротанем.

Контракт із "Поліссям" готується підписати захисник Микита Кравченко, повідомляє "ТаТоТаке".

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Відомо, що 28-річний футболіст уже перебуває в розташуванні команди й може підписати контракт найближчими днями. "Полісся" поки що не проявляє велику активність на трансферному ринку, але трансфер досвідченого гравця очікується вже цього тижня.

Микита Кравченко в "Олександрії". Фото: instagram.com/mykitakravchenko/

Що відомо про потенційного новачка

Микита Кравченко добре знайомий із Русланом Ротанем, він уже грав під керівництвом цього тренера. Вихованець "Шахтаря" з досвідом виступів за київське "Динамо" вже виступав за "Полісся" на правах оренди. Тепер очікується повноцінний трансфер.

У розпорядженні тренерського штабу "Полісся" є одразу чотири номінальних правих захисників: Лукас Тейлор, Анді Хадрой, Гіго Майсурадзе та Денис Гришкевич. Однак Ротань явно хоче посилити конкуренцію на фланзі.

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