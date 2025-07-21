Ротань запросив у Полісся зірку Олександрії

Ротань запросив у Полісся сильного та досвідченого гравця
У житомирському "Поліссі" з'явився досвідчений новачок. Йдеться про футболіста, який уже працював із Русланом Ротанем.
Контракт із "Поліссям" готується підписати захисник Микита Кравченко, повідомляє "ТаТоТаке".
Відомо, що 28-річний футболіст уже перебуває в розташуванні команди й може підписати контракт найближчими днями. "Полісся" поки що не проявляє велику активність на трансферному ринку, але трансфер досвідченого гравця очікується вже цього тижня.
Що відомо про потенційного новачка
Микита Кравченко добре знайомий із Русланом Ротанем, він уже грав під керівництвом цього тренера. Вихованець "Шахтаря" з досвідом виступів за київське "Динамо" вже виступав за "Полісся" на правах оренди. Тепер очікується повноцінний трансфер.
У розпорядженні тренерського штабу "Полісся" є одразу чотири номінальних правих захисників: Лукас Тейлор, Анді Хадрой, Гіго Майсурадзе та Денис Гришкевич. Однак Ротань явно хоче посилити конкуренцію на фланзі.
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