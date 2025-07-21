Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ротань запросив у Полісся сильного та досвідченого гравця

Ротань запросив у Полісся сильного та досвідченого гравця

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 14:01
Ротань запросив у Полісся зірку Олександрії
Руслан Ротань проводить теоретичне заняття. Фото: instagram.com/fcpolissya/

У житомирському "Поліссі" з'явився досвідчений новачок. Йдеться про футболіста, який уже працював із Русланом Ротанем.

Контракт із "Поліссям" готується підписати захисник Микита Кравченко, повідомляє "ТаТоТаке".

Реклама
Читайте також:

Відомо, що 28-річний футболіст уже перебуває в розташуванні команди й може підписати контракт найближчими днями. "Полісся" поки що не проявляє велику активність на трансферному ринку, але трансфер досвідченого гравця очікується вже цього тижня.

Никита Кравченко
Микита Кравченко в "Олександрії". Фото: instagram.com/mykitakravchenko/

Що відомо про потенційного новачка

Микита Кравченко добре знайомий із Русланом Ротанем, він уже грав під керівництвом цього тренера. Вихованець "Шахтаря" з досвідом виступів за київське "Динамо" вже виступав за "Полісся" на правах оренди. Тепер очікується повноцінний трансфер.

У розпорядженні тренерського штабу "Полісся" є одразу чотири номінальних правих захисників: Лукас Тейлор, Анді Хадрой, Гіго Майсурадзе та Денис Гришкевич. Однак Ротань явно хоче посилити конкуренцію на фланзі.

Нагадаємо, Артем Мілевський накинувся з критикою на воротаря збірної України Андрія Луніна.

Португальська "Бенфіка" готова продати Анатолія Трубіна заради трансферу зіркового гравця.

Андрій Шевченко здивував уболівальників візитом до Олександра Усика після перемоги над Даніелем Дюбуа.

спорт футбол Футбол трансфери Руслан Ротань Олександрія Полісся
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації