Динамо Київ може залишитись без Матвія Пономаренка

Матвій Пономаренко. Фото: "Динамо" Київ

У київському "Динамо" наразі претендують на потрапляння в дорослий футбол гравці команди U-19, яка двічі підряд ставала чемпіоном України. Найімовірніше, гравцям шукатимуть можливості для оренди.

Про ситуацію з лідером "Динамо" U-19 Матвієм Пономаренком висловився блогер Ігор Циганик в ефірі свого YouTube-каналу.

Реклама

Читайте також:

"Динамо" повинно знайти команду Пономаренку

У Циганика запитали, чи можлива оренда Пономаренка в клуби УПЛ типу "Олександрії". Блогер вважає, що керівництво "Динамо" має саме бути зацікавлене в оренді, оскільки талановитому молодому футболісту необхідна ігрова практика.

Те ж саме повинно бути з іншими талановитими гравцями "Динамо" U19. Частина з яких вже пішла в луганську "Зорю". При цьому є можливість потрапляння в польську "Лехію", де в оренді виступають Максим Дячук та Антон Царенко.

Пономаренко за основну команду "Динамо" виходив на поле в 13 матчах, де забив два голи. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 700 тисяч євро.

Нагадаємо, український легіонер мадридського "Реалу" Андрій Лунін може поховати свою кар'єру.

Головний тренер житомирського "Полісся" Руслан Ротань попросить повернути в команду гравця "Олександрії".

Українського воротаря Анатолія Трубіна португальська "Бенфіка" може невдовзі продати.