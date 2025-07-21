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Головна Спорт Циганик заявив, що Динамо необхідно "позбавитись" Пономаренка

Циганик заявив, що Динамо необхідно "позбавитись" Пономаренка

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 18:17
Динамо Київ може залишитись без Матвія Пономаренка
Матвій Пономаренко. Фото: "Динамо" Київ

У київському "Динамо" наразі претендують на потрапляння в дорослий футбол гравці команди U-19, яка двічі підряд ставала чемпіоном України. Найімовірніше, гравцям шукатимуть можливості для оренди.

Про ситуацію з лідером "Динамо" U-19 Матвієм Пономаренком висловився блогер Ігор Циганик в ефірі свого YouTube-каналу.

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У Циганика запитали, чи можлива оренда Пономаренка в клуби УПЛ типу "Олександрії". Блогер вважає, що керівництво "Динамо" має саме бути зацікавлене в оренді, оскільки талановитому молодому футболісту необхідна ігрова практика.

Те ж саме повинно бути з іншими талановитими гравцями "Динамо" U19. Частина з яких вже пішла в луганську "Зорю". При цьому є можливість потрапляння в польську "Лехію", де в оренді виступають Максим Дячук та Антон Царенко.

Пономаренко за основну команду "Динамо" виходив на поле в 13 матчах, де забив два голи. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 700 тисяч євро.

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футбол Динамо Футбол трансфери Ігор Циганик Матвій Пономаренко
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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