Динамо Киев может остаться без Матвея Пономаренко

Цыганык заявил, что Динамо необходимо "избавиться" от Пономаренко
В киевском "Динамо" сейчас претендуют на попадание во взрослый футбол игроки команды U-19, которая дважды подряд становилась чемпионом Украины. Скорее всего, игрокам будут искать возможности для аренды.
О ситуации с лидером "Динамо" U-19 Матвеем Пономаренко высказался блогер Игорь Цыганык в эфире своего YouTube-канала.
"Динамо" должно найти команду для Пономаренко
У Цыганыка спросили, возможна ли аренда Пономаренко в клубы УПЛ, как "Александрии". Блогер считает, что руководство "Динамо" должно само быть заинтересовано в аренде, поскольку талантливому молодому футболисту необходима игровая практика.
То же самое должно быть с другими талантливыми игроками "Динамо" U19. Часть из которых уже ушла в луганскую "Зарю". При этом есть возможность попадания в польскую "Лехию", где в аренде выступают Максим Дячук и Антон Царенко.
Пономаренко за основную команду "Динамо" выходил на поле в 13 матчах, где забил два гола. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 700 тысяч евро.
Напомним, украинский легионер мадридского "Реала" Андрей Лунин может похоронить свою карьеру.
Главный тренер житомирского "Полесья" Руслан Ротань попросит вернуть в команду игрока "Александрии".
Украинского вратаря Анатолия Трубина португальская "Бенфика" может вскоре продать.
Читайте Новини.LIVE!