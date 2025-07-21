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Главная Спорт Цыганык заявил, что Динамо необходимо "избавиться" от Пономаренко

Цыганык заявил, что Динамо необходимо "избавиться" от Пономаренко

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 18:17
Динамо Киев может остаться без Матвея Пономаренко
Матвей Пономаренко. Фото: "Динамо" Киев

В киевском "Динамо" сейчас претендуют на попадание во взрослый футбол игроки команды U-19, которая дважды подряд становилась чемпионом Украины. Скорее всего, игрокам будут искать возможности для аренды.

О ситуации с лидером "Динамо" U-19 Матвеем Пономаренко высказался блогер Игорь Цыганык в эфире своего YouTube-канала.

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У Цыганыка спросили, возможна ли аренда Пономаренко в клубы УПЛ, как "Александрии". Блогер считает, что руководство "Динамо" должно само быть заинтересовано в аренде, поскольку талантливому молодому футболисту необходима игровая практика.

То же самое должно быть с другими талантливыми игроками "Динамо" U19. Часть из которых уже ушла в луганскую "Зарю". При этом есть возможность попадания в польскую "Лехию", где в аренде выступают Максим Дячук и Антон Царенко.

Пономаренко за основную команду "Динамо" выходил на поле в 13 матчах, где забил два гола. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 700 тысяч евро.

Напомним, украинский легионер мадридского "Реала" Андрей Лунин может похоронить свою карьеру.

Главный тренер житомирского "Полесья" Руслан Ротань попросит вернуть в команду игрока "Александрии".

Украинского вратаря Анатолия Трубина португальская "Бенфика" может вскоре продать.

футбол Динамо Футбол трансферы Игорь Цыганык Матвей Пономаренко
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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