Караваев назвал цель Динамо в Лиге чемпионов

Караваев объяснил, как Динамо сыграет в новом сезоне
Защитник киевского "Динамо" Александр Караваев прокомментировал старт команды в Лиге чемпионов. Уже на этой неделе киевляне начнут квалификацию матчем против "Хамрун Спартанс".
Караваев заявил, что это серьезный вызов для украинской команды, сообщает Football.ua.
Защитник "Динамо" отметил, что еврокубковый старт всегда придает дополнительной мотивации, особенно когда сезон начинается с главной задачи. При этом Александр Караваев признал, что это накладывает и определенную ответственность, ведь команда хочет пройти как можно дальше.
Как "Динамо" сыграет в ЛЧ
Соперник в лице мальтийского клуба не стал для "бело-синих" неожиданностью. Караваев подчеркнул, что "Хамрун" уже показал свой уровень в матчах против "Жальгириса" и заслужил уважение. Недооценки соперника не будет.
По мнению Караваева, нынешний евросезон уже показал, что слабых команд в Европе больше не осталось. Он также провел параллель с ситуацией "Полесья", которое тоже получило неожиданного соперника в Лиге конференций.
Дополнительным плюсом Караваев назвал место проведения домашних матчей, которым стал Люблин. Защитник считает, что это удобнее по логистике, а также может способствовать лучшей поддержке со стороны украинских болельщиков.
"Я считаю, что плюс. Это и меньше времени на дорогу, и в Люблине много украинцев. Надеюсь, посещаемость будет лучше, чем в прошлом сезоне. Сейчас это идеальный вариант", — заявил Караваев.
Напомним, житомирское "Полесье" пригласило одного из лидеров "Александрии" в прошлом сезоне.
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