Караваев назвал цель Динамо в Лиге чемпионов

Александр Караваев (справа) и Виталий Буяльский. Фото: пресс-служба "Динамо"

Защитник киевского "Динамо" Александр Караваев прокомментировал старт команды в Лиге чемпионов. Уже на этой неделе киевляне начнут квалификацию матчем против "Хамрун Спартанс".

Караваев заявил, что это серьезный вызов для украинской команды, сообщает Football.ua.

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Защитник "Динамо" отметил, что еврокубковый старт всегда придает дополнительной мотивации, особенно когда сезон начинается с главной задачи. При этом Александр Караваев признал, что это накладывает и определенную ответственность, ведь команда хочет пройти как можно дальше.

Александр Караваев (слева) во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Как "Динамо" сыграет в ЛЧ

Соперник в лице мальтийского клуба не стал для "бело-синих" неожиданностью. Караваев подчеркнул, что "Хамрун" уже показал свой уровень в матчах против "Жальгириса" и заслужил уважение. Недооценки соперника не будет.

По мнению Караваева, нынешний евросезон уже показал, что слабых команд в Европе больше не осталось. Он также провел параллель с ситуацией "Полесья", которое тоже получило неожиданного соперника в Лиге конференций.

Дополнительным плюсом Караваев назвал место проведения домашних матчей, которым стал Люблин. Защитник считает, что это удобнее по логистике, а также может способствовать лучшей поддержке со стороны украинских болельщиков.

"Я считаю, что плюс. Это и меньше времени на дорогу, и в Люблине много украинцев. Надеюсь, посещаемость будет лучше, чем в прошлом сезоне. Сейчас это идеальный вариант", — заявил Караваев.

Напомним, житомирское "Полесье" пригласило одного из лидеров "Александрии" в прошлом сезоне.

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