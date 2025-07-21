Усик против Джейка Пола — когда может пройти бой

Александр Усик общается с журналистами. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Команда Александра Усика отреагировала на слухи о возможном поединке с блогером Джейком Полом. После победы над Даниэлем Дюбуа в пятом раунде имя абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе снова оказалось в центре внимания.

Среди потенциальных оппонентов начали называть и Пола, который появился на шоу с участием Усика, сообщает Boxing King Media.

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Менеджер украинского боксера Эгис Климас признал, что видел видео, в котором Джейк Пол намекает на возможный бой. Однако в команде чемпиона скептически отнеслись к такому сценарию. По словам Климаса, Усик стал желанной целью для всех, но это не значит, что с ним может выйти каждый.

Битва взглядов Усика и Джейка Пола. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Что известно о новом бое Усика

Климас также напомнил, что Александр уже добился всего в боксе и теперь может выбирать между спортивным вызовом и большим гонораром. При этом выбор будущего соперника еще не сделан, впереди несколько недель на анализ ситуации.

"Если мы говорим о Джейке Поле, то это уже не о боксе, иначе нас бы посадили за убийство. Нельзя ставить Джейка Пола и Александра Усика на один ринг в боксерском поединке — это нереально. Но если говорить об ММА, учитывая его борцовское прошлое, это был бы уже совсем другой разговор", — заявил Климас.

Напомним, Андрей Лунин вызвал шквал критики после посещения боя с участием Александра Усика.

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