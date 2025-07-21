Усик проти Джейка Пола — коли може пройти бій

В Усика прокоментували можливість бою з Джейком Полом
Команда Олександра Усика відреагувала на чутки про можливий поєдинок із блогером Джейком Полом. Після перемоги над Даніелем Дюбуа в п'ятому раунді ім'я абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі знову опинилося в центрі уваги.
Серед потенційних опонентів почали називати й Пола, який з'явився на шоу за участю Усика, повідомляє Boxing King Media.
Менеджер українського боксера Егіс Клімас визнав, що бачив відео, в якому Джейк Пол натякає на можливий бій. Однак у команді чемпіона скептично поставилися до такого сценарію. За словами Клімаса, Усик став бажаною метою для всіх, але це не означає, що з ним може вийти кожен.
Що відомо про новий бій Усика
Клімас також нагадав, що Олександр уже домігся всього в боксі й тепер може обирати між спортивним викликом і великим гонораром. При цьому вибір майбутнього суперника ще не зроблено, попереду кілька тижнів на аналіз ситуації.
"Якщо ми говоримо про Джейка Пола, то це вже не про бокс, інакше нас би посадили за вбивство. Не можна ставити Джейка Пола й Олександра Усика на один ринг у боксерському поєдинку — це нереально. Але якщо говорити про ММА, враховуючи його борцівське минуле, це була б уже зовсім інша розмова", — заявив Клімас.
Нагадаємо, Андрій Лунін викликав шквал критики після відвідування бою за участю Олександра Усика.
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