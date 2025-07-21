Караваєв назвав мету Динамо в Лізі чемпіонів

Караваєв пояснив, як Динамо зіграє в новому сезоні
Захисник київського "Динамо" Олександр Караваєв прокоментував старт команди в Лізі чемпіонів. Уже цього тижня кияни розпочнуть кваліфікацію матчем проти "Хамрун Спартанс".
Караваєв заявив, що це серйозний виклик для української команди, повідомляє Football.ua.
Захисник "Динамо" зазначив, що єврокубковий старт завжди надає додаткової мотивації, особливо коли сезон починається з головного завдання. При цьому Олександр Караваєв визнав, що це накладає та певну відповідальність, адже команда хоче пройти якомога далі.
Як "Динамо" зіграє в ЛЧ
Суперник в особі мальтійського клубу не став для "біло-синіх" несподіванкою. Караваєв наголосив, що "Хамрун" уже показав свій рівень у матчах проти "Жальгіріса" та заслужив повагу. Недооцінки суперника не буде.
На думку Караваєва, нинішній євросезон уже показав, що слабких команд у Європі більше не залишилося. Він також провів паралель із ситуацією "Полісся", яке теж отримало несподіваного суперника в Лізі конференцій.
Додатковим плюсом Караваєв назвав місце проведення домашніх матчів, яким став Люблін. Захисник вважає, що це зручніше з логістики, а також може сприяти кращій підтримці з боку українських уболівальників.
"Я вважаю, що плюс. Це і менше часу на дорогу, і в Любліні багато українців. Сподіваюся, відвідуваність буде кращою, ніж минулого сезону. Зараз це ідеальний варіант", — заявив Караваєв.
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