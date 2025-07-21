Караваєв назвав мету Динамо в Лізі чемпіонів

Олександр Караваєв (праворуч) та Віталій Буяльський. Фото: пресслужба "Динамо"

Захисник київського "Динамо" Олександр Караваєв прокоментував старт команди в Лізі чемпіонів. Уже цього тижня кияни розпочнуть кваліфікацію матчем проти "Хамрун Спартанс".

Караваєв заявив, що це серйозний виклик для української команди, повідомляє Football.ua.

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Захисник "Динамо" зазначив, що єврокубковий старт завжди надає додаткової мотивації, особливо коли сезон починається з головного завдання. При цьому Олександр Караваєв визнав, що це накладає та певну відповідальність, адже команда хоче пройти якомога далі.

Олександр Караваєв (ліворуч) під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Як "Динамо" зіграє в ЛЧ

Суперник в особі мальтійського клубу не став для "біло-синіх" несподіванкою. Караваєв наголосив, що "Хамрун" уже показав свій рівень у матчах проти "Жальгіріса" та заслужив повагу. Недооцінки суперника не буде.

На думку Караваєва, нинішній євросезон уже показав, що слабких команд у Європі більше не залишилося. Він також провів паралель із ситуацією "Полісся", яке теж отримало несподіваного суперника в Лізі конференцій.

Додатковим плюсом Караваєв назвав місце проведення домашніх матчів, яким став Люблін. Захисник вважає, що це зручніше з логістики, а також може сприяти кращій підтримці з боку українських уболівальників.

"Я вважаю, що плюс. Це і менше часу на дорогу, і в Любліні багато українців. Сподіваюся, відвідуваність буде кращою, ніж минулого сезону. Зараз це ідеальний варіант", — заявив Караваєв.

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