Усик і Красюк запустили новий спільний бізнес

Олександр Усик. Фото: Reuters

Український абсолютний чемпіон світу Олександр Усик продовжує інвестувати свої кошти, які заробив на ринзі. Боксер раніше заявляв про вкладання коштів у нерухомість, будівництво, автомобільний бізнес, сільське господарство та виробництво.

Про новий бізнес Усика розповів його колишній промоутер Олександр Красюк в інтерв'ю Boxing King Media.

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За словами Красюка, вони з Усиком запустили спільний проєкт — бренд здорового харчування U7. Саме ця реклама красувалася на шортах боксера під час бою з Даніелем Дюбуа.

Красюк розповів, що перша презентація бренду відбулася в Україні, а в найближчі місяці заплановане розширення на ринки Європи, Америки, Близького Сходу та Великої Британії.

"Ми працюємо над справді захопливими речами. Як часто каже сам Усик своїм уболівальникам: "Ви дали мені силу та енергію — тепер я хочу віддати це вам". Саме ця фраза стала слоганом і головною ідеєю нашого проєкту", — сказав Красюк.

Зазначимо, що після завершення співробітництва з Усиком в боксі Красюк не полетів у Лондон та вперше пропустив професійний бій Олександра.

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