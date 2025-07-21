Усик и Красюк запустили новый совместный бизнес

Александр Усик. Фото: Reuters

Украинский абсолютный чемпион мира Александр Усик продолжает инвестировать свои средства, которые заработал на ринге. Боксер ранее заявлял о вложении средств в недвижимость, строительство, автомобильный бизнес, сельское хозяйство и производство.

О новом бизнесе Усика рассказал его бывший промоутер Александр Красюк в интервью Boxing King Media.

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По словам Красюка, они с Усиком запустили совместный проект — бренд здорового питания U7. Именно эта реклама красовалась на шортах боксера во время боя с Даниэлем Дюбуа.

Красюк рассказал, что первая презентация бренда состоялась в Украине, а в ближайшие месяцы запланировано расширение на рынки Европы, Америки, Ближнего Востока и Великобритании.

"Мы работаем над действительно захватывающими вещами. Как часто говорит сам Усик своим болельщикам: "Вы дали мне силу и энергию — теперь я хочу отдать это вам". Именно эта фраза стала слоганом и главной идеей нашего проекта", — сказал Красюк.

Отметим, что после завершения сотрудничества с Усиком в боксе Красюк не полетел в Лондон и впервые пропустил профессиональный бой Александра.

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