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Главная Спорт Красюк рассказал о новом неожиданном бизнесе Усика

Красюк рассказал о новом неожиданном бизнесе Усика

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 15:49
Усик и Красюк запустили новый совместный бизнес
Александр Усик. Фото: Reuters

Украинский абсолютный чемпион мира Александр Усик продолжает инвестировать свои средства, которые заработал на ринге. Боксер ранее заявлял о вложении средств в недвижимость, строительство, автомобильный бизнес, сельское хозяйство и производство.

О новом бизнесе Усика рассказал его бывший промоутер Александр Красюк в интервью Boxing King Media.

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По словам Красюка, они с Усиком запустили совместный проект — бренд здорового питания U7. Именно эта реклама красовалась на шортах боксера во время боя с Даниэлем Дюбуа.

Красюк рассказал, что первая презентация бренда состоялась в Украине, а в ближайшие месяцы запланировано расширение на рынки Европы, Америки, Ближнего Востока и Великобритании.

"Мы работаем над действительно захватывающими вещами. Как часто говорит сам Усик своим болельщикам: "Вы дали мне силу и энергию — теперь я хочу отдать это вам". Именно эта фраза стала слоганом и главной идеей нашего проекта", — сказал Красюк.

Отметим, что после завершения сотрудничества с Усиком в боксе Красюк не полетел в Лондон и впервые пропустил профессиональный бой Александра.

Напомним, Андрей Лунин получил критику Артема Милевского после посещения боя Усик — Дюбуа.

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питание Александр Усик бокс бизнес Александр Красюк
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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