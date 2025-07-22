Дарья Белодед показала фото в купальнике с отдыха во Франции

Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Титулованная украинская дзюдоистка Дарья Белодед снова взяла паузу от тренировок и продолжает жить полноценной жизнью. На этот раз она поехала на отдых.

Не забыла Белодед поделиться яркими фото в Instagram.

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Белодед порадовала горячими фото

На отдыхе, который прошел на курортах Франции, Белодед сбросила верхнюю одежду и осталась в вязаном купальнике, в нем она позировала для фото в Сен-Тропе.

По словам Белодед, она отдыхает во Франции не одна, а с подругами, которые сделают отпуск веселее.

Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Отметим, что после отпуска Белодед вернется к тренировкам в дзюдо и в футбольной команде "Металлист 1925". Интересно, что после провальной Олимпиады в Париже Дарья до сих пор полноценно не вернулась в родной вид спорта.

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