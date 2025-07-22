Дарья Белодед показала фото в купальнике с отдыха во Франции

Белодед разделась и показала, как проводит отпуск — фото
Титулованная украинская дзюдоистка Дарья Белодед снова взяла паузу от тренировок и продолжает жить полноценной жизнью. На этот раз она поехала на отдых.
Не забыла Белодед поделиться яркими фото в Instagram.
Интересно, что Дарья не самая популярная украинская спортсменка в Instagram, но уже имеет 488 тысяч фолловеров.
Белодед порадовала горячими фото
На отдыхе, который прошел на курортах Франции, Белодед сбросила верхнюю одежду и осталась в вязаном купальнике, в нем она позировала для фото в Сен-Тропе.
По словам Белодед, она отдыхает во Франции не одна, а с подругами, которые сделают отпуск веселее.
Отметим, что после отпуска Белодед вернется к тренировкам в дзюдо и в футбольной команде "Металлист 1925". Интересно, что после провальной Олимпиады в Париже Дарья до сих пор полноценно не вернулась в родной вид спорта.
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