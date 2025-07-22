Что символизирует игрушечный ослик Александра Усика

Александр Усик с плюшевой игрушкой. Фото: instagram.com/usyksfan/

Боксер Александр Усик давно привлек внимание не только своими боями, но и необычным спутником. Украинец часто приносит на публичные мероприятия игрушечного ослика.

Усик берет плюшевую игрушку на пресс-конференции и важные поединки, сообщает портал Новини.LIVE.

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За игрушкой стоит трогательная семейная история. Ослика по имени Леля Александр Усик купил в парижском Диснейленде для своей дочери Елизаветы. Но перед расставанием девочка подарила его отцу: "Он должен быть с тобой всегда".

Александр Усик с талисманом в руках. Фото: instagram.com/usyksfan/

Так Леля превратился в талисман. Усик с теплотой говорит об этой игрушке. Она напоминает ему о семье и дает внутреннюю силу, особенно во время напряженной подготовки к боям.

Усик и Леля. Фото: instagram.com/usyksfan/

Что символизирует ослик Усика

С тех пор плюшевый спутник всегда рядом с украинским чемпионом. Он появляется на пресс-конференциях, в раздевалке, на фотографиях, и стал узнаваемым символом. Для Усика это больше, чем ритуал: это связь с домом, детьми и внутренним светом.

"Когда я рядом с Лелей, я ощущаю семью. Это мой оберег", — говорил боксер, не скрывая эмоций.

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