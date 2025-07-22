Как посмотреть матч Хамрун — Динамо в Лиге чемпионов онлайн

Где смотреть матч Хамрун Спартанс — Динамо в Лиге чемпионов
Киевское "Динамо" начинает свой путь в квалификации Лиги чемпионов. В первом раунде соперником команды Александра Шовковского станет мальтийский клуб "Хамрун Спартанс".
Первый матч противостояния состоится уже сегодня, 23 июля, сообщает портал Новини.LIVE.
Этот поединок вызвал высокий интерес у украинских болельщиков, ведь старт сезона всегда воспринимается как экзамен на готовность. Важно не только видеть игру, но и понимать, как и где можно ее посмотреть онлайн в прямом эфире.
Где смотреть матч "Динамо" и что нужно знать
Поединок Лиги чемпионов начнется в 22:00 по киевскому времени. Для болельщиков в Украине трансляцию обеспечит платформа MEGOGO, где игра будет доступна в прямом эфире в любом платном пакете подписки. Также посмотреть матч "Динамо" можно будет на ОТТ-платформе Киевстар ТВ без дополнительной абонентской платы при наличии активной подписки. Также "Хамрун" — "Динамо" в прямом эфире покажет телеканал 2+2.
Ответный поединок пройдет 29 июля в Люблине (Польша), а победитель пары продолжит путь в следующем раунде квалификации. Если киевская команда пройдет в следующий раунд турнира, там она встретится с победителем пары "Пафос" (Кипр) — "Маккаби" Тель-Авив (Израиль).
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