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Главная Спорт Где смотреть матч Хамрун Спартанс — Динамо в Лиге чемпионов

Где смотреть матч Хамрун Спартанс — Динамо в Лиге чемпионов

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 10:18
Как посмотреть матч Хамрун — Динамо в Лиге чемпионов онлайн
Андрей Ярмоленко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" начинает свой путь в квалификации Лиги чемпионов. В первом раунде соперником команды Александра Шовковского станет мальтийский клуб "Хамрун Спартанс".

Первый матч противостояния состоится уже сегодня, 23 июля, сообщает портал Новини.LIVE.

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Этот поединок вызвал высокий интерес у украинских болельщиков, ведь старт сезона всегда воспринимается как экзамен на готовность. Важно не только видеть игру, но и понимать, как и где можно ее посмотреть онлайн в прямом эфире.

Александр Шовковский
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: пресс-служба клуба

Где смотреть матч "Динамо" и что нужно знать

Поединок Лиги чемпионов начнется в 22:00 по киевскому времени. Для болельщиков в Украине трансляцию обеспечит платформа MEGOGO, где игра будет доступна в прямом эфире в любом платном пакете подписки. Также посмотреть матч "Динамо" можно будет на ОТТ-платформе Киевстар ТВ без дополнительной абонентской платы при наличии активной подписки. Также "Хамрун" — "Динамо" в прямом эфире покажет телеканал 2+2.

Ответный поединок пройдет 29 июля в Люблине (Польша), а победитель пары продолжит путь в следующем раунде квалификации. Если киевская команда пройдет в следующий раунд турнира, там она встретится с победителем пары "Пафос" (Кипр) — "Маккаби" Тель-Авив (Израиль). 

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спорт футбол Лига чемпионов Динамо онлайн трансляция
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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